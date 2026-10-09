300 тисяч тонн дизеля – це помітна партія для заголовків, але дрібниця для світового ринку.

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Йдеться про сьогоднішню заяву Трампа після розмови з Путіним: Росія нібито негайно поставить понад 300 тис. тонн на американський і світовий ринок, ще 500 тис. тонн у листопаді і 1 млн тонн одразу після того, а залежно від стану НПЗ – ще до 3 млн тонн.

Масштаб першої партії (вона ж швидше за все буде й останньою, якщо взагалі буде) – 300 тис. тонн дизеля це приблизно 2,2 млн барелів. Це трохи більше ніж пів доби споживання дистилятів у США.

Морський ринок дизеля – близько 8 млн барелів на добу. Отже 300 тис. тонн – це приблизно 6–7 годин світової морської торгівлі, або 3–4 великі продуктові танкери класу LR2.

Оцінки дефіциту зараз – порядку 1,5–2 млн барелів дизеля на добу через простої НПЗ у Росії та Перській затоці й російську заборону експорту. Одна така партія закриває цей розрив приблизно на один день.

Навіть уся ближча обіцянка (300 + 500 + 1 000 тис. тонн = 1,8 млн тонн, близько 13 млн барелів) – це лише 1,5–2 доби морського ринку, або приблизно тиждень поточного дефіциту. Додаткові 3 млн тонн, якщо вони взагалі з’являться, – ще близько 2,5–3 діб торгівлі.

Ціни нафти й дизельних ф’ючерсів після заяви трохи просіли, але це реакція на сигнал і на ліцензію Мінфіну США щодо російського дизеля, а не на реальний вантаж у морі. Для світового балансу 300 тис. тонн самі по собі майже нічого не змінюють.

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Отже, що це було? Прогинання Трампа перед "другом Владіміром".

Ще 1 жовтня Путін публічно казав, що Росія не постачатиме дизель, поки діють санкції на нафту й нафтопродукти, а експортні обмеження Москва продовжувала до кінця жовтня. У вересні морський експорт російського дизеля впав до мінімуму більш ніж за десятиліття – близько 144 тис. барелів на добу – через удари по НПЗ і потребу тримати пальне всередині країни. Тобто фізично віддати навіть 300 тис. тонн "негайно" Росія може лише ціною внутрішнього дефіциту або розпродажу вже накопичених запасів.

Головні історії дня

Трамп практично нічого не отримає, а Путін отримує "ліцензію" на торгівлю дизелем до 7 квітня 2027 року. По суті, індульгенцію за те що він зараз і дотепер робив з Україною.

Як на це зреагують американські виборці? Не фермери чи далекобійники, а широкий загал? Це схоже на постріл Трампа навіть не в ногу, а собі в голову.

Не панікуйте, це агонія...

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