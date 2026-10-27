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П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві у присутності Епштейна: демократи вимагають призначити спеціального прокурора

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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Дональд Трамп
Дональда Трампа заподозрили в причастности к сексуальному насилию. Фото ілюстративне. Джерело: Пресслужба Білого дому

Конгресмени-демократи з Юридичного комітету Палати представників США закликали призначити спецпрокурора, який би розслідував ймовірні зв'язки президента Дональда Трампа із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. За твердженням політиків, лідера Білого дому "безпосередньо звинувачують" п'ятеро жертв.

Про це повідомило видання The Hill. Воно посилається на об'ємний 53-сторінковий звіт, опублікований у понеділок, 26 жовтня.

Демократи заявили, що з 11 жінок, які пов'язали нинішнього президента США зі злочинами Епштейна, п'ятеро "безпосередньо звинуватили Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними" в компанії скандального фінансиста або невдовзі після зустрічі з ним. Це відбулося за десятиліття до політичної кар'єри Трампа.

У комітеті підозрюють, що генеральний прокурор Тодд Бланш приховує "додаткові докази, які безпосередньо свідчать про причетність" президента країни.

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Замість того, щоб домогтися справедливості, Пам Бонді (колишня генеральна прокурорка) та Тодд Бланш (нинішній очільник відомства) "керували Міністерством юстиції як приватною юридичною фірмою".

"Сповнений рішучості захистити президента будь-якою ціною, Мінюст тепер керує приховуванням операції Епштейна щодо торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Бланш пройшов шлях від особистого адвоката Трампа до його особистого генерального прокурора", – заявили члени Палати представників.

Вони наголосили, що за справу має взятися спеціальний прокурор, який би розслідував не лише роль Трампа, а й усіх співучасників Епштейна для притягнення цих осіб до відповідальності.

Член Судового комітету Джеймі Раскін (демократ від штату Меріленд) нагадав: Трамп визнавав, що знав Епштейна, "як і всі в Палм-Біч".

"Це не зовсім так. Докази, що стосуються 11 жінок, розповідають зовсім іншу й набагато більш викривальну історію про їхні стосунки та злочини щодо молодих жінок і дівчат", – сказав Раскін.

Він і його колеги також звернули увагу на те, скільки разів ім'я Трампа згадується в так званих файлах Епштейна, особливо після того, як директор ФБР Каш Патель запевнив, що їх "менше тисячі".

Лорен Біс, речниця Білого дому, заявила The Hill, що "жодне з цих звинувачень" у звіті не відповідає дійсності. Мовляв, цей звіт є лише "відчайдушною спробою божевільних демократів відвернути американців від зростаючого імпульсу республіканців, зумовленого історичними досягненнями президента Трампа".

"Президент вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу в Мар-а-Лаго, бо він був покидьком, і його повністю виправдали за будь-що, пов'язане з Епштейном", – запевнила вона.

П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві у присутності Епштейна: демократи вимагають призначити спеціального прокурора

Трамп на архівному фото з Епштейном. Джерело: Sam Stein/X

Як писав OBOZ.UA, раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що не має жодного стосунку до фінансиста Джеффрі Епштейна. Вона оприлюднила свою позицію у спеціальному відеозверненні й наголосила, що подібні звинувачення є неправдивими.

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