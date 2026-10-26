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Блог

Віталій Чепинога
Віталій Чепинога

Світ / Думки
Time to read1 хв
1,0 т.
Блог |

Погані новини для Путіна і Трампа: світові автократи починають програвати

Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото
Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото. Джерело: White House / Flickr.com

Є такі новини, які б я назвав "непогані новини, без хороших новин". Це – новини, від яких тобі, в принципі, байдуже і вони стратегічно нічого особливо корисного для України не означають. 

Втім, вони позначають якісь глибинні й глобальні тенденції, наслідки яких поки важко спрогнозувати. Потенційно вони мають позитивний заряд.

Що це за новини?

По-перше, в Сербії на виборах переміг "Студентський список" і поклав край півторадесятирічній монополії на владу Вучича. Перемогли "не політики". Втім ми знаємо з особистого досвіду, що "не політики" – це найгірші політики з можливих. У "студентів" особливі погляди на Косово, і вони навряд чи наважаться на прямі санкції проти Москви. Однак поразка Вучича – це поразка Кремля!

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По-друге, в Бразилії на виборах переміг Лула. Вчетверте! Лула, звісно, дурак, корупціонер і популіст. Однак його опонент – Болсонару – підтримувався Трампом. А тому рудий дурень піймав ще одного облизня на "глобальному Півдні".

По-третє, ЦАХАЛ відмовляється розпочати негайну військову операцію проти Ірану, позаяк вважає, що будь-яка ескалація та її наслідки можуть дозволити Нетаньягу скасувати вибори. Які він вже фактично програв. Бо нема чого вічно сидіти на трьох стільцях, один з яких – російський.

По-четверте, має місце несподіваний конфлікт з розвитком по лінії Баку-Анкара. Нам з того нічого. Але ще один хитрожопий дідо Ердоган нарешті втямить, що не все воно так просто в житті...

Ну а нам... Нам своє робити!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Чепиноги
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