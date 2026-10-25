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Блог

Леонід Невзлін
Леонід Невзлін

Ізраїльський громадський діяч, видавець

Світ / Думки
Time to read1 хв
753
Блог |

Поділити світ на трьох: Кремль близький до успіху, щоб заманити американців у свою пастку

Ілюстрація. РФ, США, Китай
Ілюстрація. РФ, США, Китай. Джерело: Depositphotos

Путінський поплічник Ушаков завів цілком очікувану шарманку щодо відновлення тристоронніх переговорів США, України та РФ: Москва готова повернутися до переговорів після 4 листопада – тобто після виборів у Штатах. Та й блискавичного прориву очікувати не варто: мовляв, на першій зустрічі після перерви мало що вдасться вирішити, і вона матиме "пристрілювальний" характер. Водночас у Москві стверджують, що організаційна підготовка тристороннього саміту Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа вже розпочалася.

Все це, разом з інформацією про можливе подальше скасування американських санкцій, – втілення найпотаємнішої мрії Путіна. Від розмежування питань війни проти України та обмежувальних заходів проти РФ до уявного "поділу світу на трьох". Кремль уже давно хоче заманити американців у цю пастку і зараз як ніколи близький до успіху.

У цьому контексті ще більш дивним видається вчорашній випад Ілона Маска на адресу Києва. Він чомусь вирішив вкотре повідомити світові, що "українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи його для завдання наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей, і минулого тижня цю лазівку було закрито". "Я відчуваю лише найглибшу зневагу до лицемірних, злобних розпалювачів війни, які демонструють свою удавану доброчесність, виступають за нескінченну бійню і не пропонують жодного реалістичного розв'язання конфлікту. Горіть у пеклі", – завершив свою гнівну тираду бізнесмен.

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Спосіб мислення, який переміг в адміністрації США та її оточенні, міг би шокувати, якби не знати, наскільки сильно ці люди люблять великі, амбітні й дуже дорогі проєкти. Які путінські помічники готові нескінченно пропонувати їм за обідами в найкращих ресторанах Москви, приправляючи свої пропозиції добірною брехнею. Адресат побажання "горіти в пеклі" потім обов'язково зміниться. Щоб тільки не було надто пізно для всіх.

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Джерело:Телеграм Леоніда Невзліна
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