Британський аналітичний центр Council on Geostrategy спільно з дослідницьким підрозділом Королівського військово-морського флоту підготували масштабну та резонансну доповідь під назвою Britain’s world: The strategy of security in twelve geopolitical maps. Цей аналітичний документ пропонує детальний погляд на те, як кардинально трансформується система глобальної безпеки та де саме пролягають критичні лінії майбутнього воєнного протистояння. З повним змістом цієї праці можна ознайомитися на офіційному ресурсі аналітичного центру.

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У центрі уваги британських військових стратегів перебуває діяльність так званого автократичного блоку CRINK, куди входять Китай, Росія, Іран та Північна Корея. На думку авторів дослідження, ці країни діють не ізольовано, а системно розширюють свій вплив через мережу сателітів та опорних військових пунктів у різних куточках світу.

Географія цієї присутності вражає своєю масштабністю, охоплюючи М’янму, Камбоджу, Джибуті та Пакистан. Причому поява у цьому списку Пакистану та Камбоджі привертає особливу увагу, адже через такі сателітарні зони альянс намагається перекроювати стратегічні торговельні та морські коридори у Східній півкулі.

Фактично цей блок уособлює катастрофічний масштаб загрози, адже лише чотири його ключові країни об'єднують майже 1,65 мільярда населення, а разом із найближчим партнером Пакистаном ця цифра сягає 1,9 мільярда людей, що становить близько чверті населення всієї планети та охоплює понад 20 відсотків суходолу Землі. Особливо вибухонебезпечним є той факт, що сумарний ядерний арсенал цього угруповання та його безпосередніх партнерів становить близько 6300 ядерних боєголовок. Для порівняння, сукупний ядерний потенціал усіх країн НАТО разом із США, Францією та Великою Британією налічує приблизно 5690 боєголовок, що демонструє пряму та безпрецедентну перевагу автократичного блоку за загальною кількістю стратегічного озброєння.

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При цьому безпосередньо біля кордонів Європи головним плацдармом для розгортання сил виступає Білорусь, що робить європейський театр бойових дій одним із найвразливіших. Британські аналітики прогнозують різке зростання загрози для Східного флангу Альянсу та всієї Західної Європи. Країни Балтії, включаючи Естонію, Латвію та Литву, визначені як найбільш критична зона через прямий кордон із Росією та білоруським сателітом, а також через постійну загрозу блокування Сувалкського коридору, що може відрізати цей регіон від основних сил НАТО.

Головні історії дня

Польща та Румунія опиняються в статусі ключових форпостів Заходу, які беруть на себе основний логістичний тиск. Вони знаходяться в зоні найвищого ризику ескалації в разі розширення воєнних дій через Чорноморський регіон. Окрему тривогу аналітиків викликає ситуація на "Широкій Півночі".

Британські військові готуються до протистояння в Арктиці та Північній Атлантиці, де російський флот активізує свої глибоководні спроможності для диверсій і перерізання критично важливих підводних комунікаційних кабелів та електромереж, від яких залежить життєдіяльність усього європейського континенту.

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На цьому тлі ситуація в Закавказзі оцінюється як надзвичайно крихка та вибухонебезпечна.

Грузія, на думку авторів, фактично вже повернулася під прямий російський вплив, втративши свій прозахідний вектор і перетворившись на чергову сіру зону та сателіт.

Азербайджан веде власну складну геополітичну гру, балансуючи між Туреччиною, Москвою та Заходом заради збереження контролю над каспійськими енергетичними маршрутами.

А ось Вірменія визначена як потенційний епіцентр нової великої кризи. Її демонстративний курс на вихід з-під орбіти ОДКБ та ЄАЭС і розворот у бік США та Євросоюзу робить країну об'єктом неминучого жорсткого тиску та гібридних атак.

Загальний висновок британських стратегів однозначний: війна в Україні, загрози для Балтії, Польщі та Румунії, диверсійні ризики в Арктиці та тиск на Кавказ є елементами єдиного скоординованого плану блоку CRINK зі зламу євроатлантичної системи безпеки.

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