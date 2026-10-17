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Підпал Starlink у Польщі могла влаштувати турецька злочинна група на замовлення Росії – Der Spiegel

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Підпал Starlink у Польщі могла влаштувати турецька злочинна група на замовлення Росії – Der Spiegel
Daltons могло виконувати завдання російських спецслужб

До підпалу наземної станції супутникового зв’язку Starlink у Польщі може бути причетне турецьке злочинне угруповання Daltons, яке підозрюють у здирстві, торгівлі зброєю та замовних убивствах. Двоє громадян Туреччини, затриманих у Німеччині, могли належати до цього угруповання або виконувати його доручення.

Журналісти Der Spiegel також припускають, що злочинна група могла діяти за завданням російських спецслужб. Розслідування підпалу триває, а прямих доказів причетності Росії до інциденту поки немає.

Кого підозрюють у підпалі станції Starlink

Як повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела з різних країн, до підпалу наземної станції Starlink у Польщі може бути причетне турецьке злочинне угруповання Daltons. За даними видання, воно багато років займається здирством, торгівлею зброєю та замовними вбивствами, зокрема в Німеччині.

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У рамках розслідування 12 жовтня в німецькому місті Нюртінген затримали двох громадян Туреччини – 38-річного Уміта Е. та 34-річного Мюслюма Т. Представники кількох силових структур повідомили журналістам, що чоловіки можуть належати до угруповання Daltons або виконувати доручення його учасників.

Невдовзі Вищий земельний суд Штутгарта має ухвалити рішення щодо екстрадиції затриманих до Польщі.

Чи могло угруповання діяти на замовлення Росії

За версією Der Spiegel, Daltons могло виконувати завдання російських спецслужб. Журналісти пов’язують цю версію з історією ймовірного лідера угруповання Бератджана Гекдеміра.

У 2024 році його затримали в Росії. Туреччина вимагала екстрадиції Гекдеміра, однак російська влада не видала його Анкарі.

За інформацією видання, німецькі спецслужби вважають, що Москва могла надати йому захист в обмін на послуги. Де Гекдемір перебуває зараз, невідомо.

Водночас прямих доказів того, що Росія причетна до підпалу станції Starlink, наразі немає.

Що сталося на станції Starlink під Варшавою

Пожежа сталася 23 вересня на наземній станції Starlink у селі Волі-Кробівській, приблизно за 50 кілометрів від Варшави. Вогонь пошкодив електропідстанцію та генератор.

За даними таблоїду Bild, станція ненадовго припинила роботу, але згодом знову запрацювала. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Після пожежі польська влада заявила про можливу диверсію. 23 вересня віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський зазначив, що, хоча прямих доказів причетності Росії немає, "багато ознак вказують на те, що подія відповідає новій російській доктрині ведення атак".

У Німеччині затримали ще двох підозрюваних

13 жовтня в межах розслідування затримали ще двох людей, серед них – жінку. Як повідомляла польська радіостанція RMF FM, для її затримання в Берліні провели антитерористичну операцію.

За попередньою версією слідства, жінка могла допомагати громадянам Туреччини з логістикою та виконувати функції водія.

Розслідування має встановити обставини підпалу, роль затриманих і можливі зв’язки між виконавцями та злочинним угрупованням Daltons.

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 вересня ввечері в Польщі, на території наземної базової станції супутникового зв'язку Starlink у Воля-Кробовській на Мазовії, сталася пожежа. Вогонь пошкодив антени та генератор, а польські служби не виключають, що причиною займання міг бути навмисний підпал.

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