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Блог

Серж Марко
Серж Марко

Військовий блогер

Світ / Думки
Time to read1 хв
861
Блог |

Новий мирний план: Віткофф і Кушнер пропонують гарантії під слово великого Трампа

Віткофф, Кушнер і Путін
Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Володимир Путін у Москві 5 вересня 2026 року. Джерело: Getty

Відмова України від НАТО, демілітаризована зона на Донбасі та послаблення санкцій проти росії: США нібито підготували новий мирний план, – The Economist

Україні пропонують відмовитися від вступу до Альянсу та створити демілітаризовану зону на Донбасі. Натомість передбачені інвестиції й перспектива членства в ЄС.

росії обіцяють послаблення санкцій, економічні домовленості зі США та нормалізацію відносин із західними країнами.

Також розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи "Північного потоку".

Перевожу на звичайну мову.

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– Ми Кушнер та Віткоф після консультацій з росіянами пропонуємо наступний план:

ви забираєте війська з Донбасу, бо там буде демілітаризована зона, відмовлятесь від НАТО, а ми знімемо санкції з РФ, а то їй дуже економічєскі погано.

– А які гарантії, що РФ не забере всю Донецьку область, коли ми виведемо війська? Та не нападе знову?

– Наше слово та слово великого Трампа! Ви що, нам не вірите?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сержа Марка
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