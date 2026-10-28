Думаю, мало хто з моїх читачів сумнівається, що головне завдання російської влади зараз – якомога сильніше дестабілізувати ситуацію у світі й послабити Захід. Це аксіома.

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Для цього російська влада, звісно, використовувала фактор Трампа – його хаотичні, часто безглузді й майже завжди руйнівні дії на світовій арені, зокрема щодо європейських союзників.

Однак цю ставку буде побито найближчим часом. Після виборів до Конгресу Трамп не зможе проводити свою руйнівну міжнародну політику. Йому не дозволять цього не лише демократи, які переможуть, а й багато республіканців, які починають бунтувати проти його проросійських деструктивних дій щодо західного світу.

Однак у Росії залишиться інший актив – іранський режим. Зараз головна ставка Путіна, імовірно, полягатиме в підтримці Ірану у створенні ядерної зброї. Саме ядерна зброя в Ірану – найпростіший і найефективніший спосіб радикально дестабілізувати ситуацію у світі, спричинити різкий стрибок цін на енергоносії, послабити Захід і США, продемонструвати їхню безпорадність, відволікти ресурси від підтримки України, посилити антизахідний блок Росії, Китаю та Ірану.

Поки на Близькому Сході затишшя, Росія, думаю, активно допомагає Ірану завершити створення атомної бомби. А може, навіть просто експортує туди ядерну зброю в обмеженій кількості, як це було зроблено в Білорусі.

У якийсь момент іранська влада (як КНДР у минулому) заявить, що має кілька атомних бомб, і попередить, що у відповідь на будь-яку "провокацію проти Ірану" він завдасть ядерного удару по Ізраїлю, Еміратах та інших союзниках США.

Це, природно, викличе у світі шок, стрибок цін на нафту, дестабілізацію світового порядку. Якщо ядерна зброя з’явиться у такої країни, як Іран, із його терористичним режимом, це стане катастрофою. Можна не сумніватися, що божевільні аятоли й верхівка КВІР, яка реально керує Іраном, рано чи пізно застосують її проти фанатично ненависного їм Ізраїлю або, принаймні, шантажуватимуть нею.

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І що робити? Бомбити Іран? А у відповідь полетять ракети з ядерною зброєю.

Ядерний Іран дозволить Росії пришвидшити наступ на Європу – їй буде не до російських загроз, доведеться відбивати іранську ядерну небезпеку.

Трамп і Нетаньягу поранили іранського звіра, але не змогли його добити. Пішли на полювання, не уявляючи складності завдання, не маючи чіткого плану й розуміння, як його реалізувати. Постріляли й побігли по домівках. Тепер звір став на порядок небезпечнішим, тим паче що він може спертися на підтримку свого російського союзника, який залиже йому рани й може дати смертоносні ядерні ікла.

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Я не стверджую, що саме так і буде, але попереджений – отже, озброєний. Така загроза є, і її треба враховувати.

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