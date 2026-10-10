Носять палестинські прапори і палять автобуси: масові протести школярів вийшли за межі Франції. Відео

У кількох європейських країнах тривають акції учнів, студентів та освітян, невдоволених скороченням фінансування, нестачею вчителів і запланованими реформами. Учасники протестів виходять на вулиці з палестинськими прапорами та комуністичною символікою.

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Тоді як в окремих містах демонстрації супроводжуються підпалами й сутичками з правоохоронцями. Про це повідомляє видання NewFormat.

Протести у Франції

У Франції акції розпочалися після страйку вчителів ліцею Сент-Екзюпері поблизу Парижа 17 вересня. Педагоги заявили про нестачу викладачів із різних предметів, а учні приєдналися до протестів на їхню підтримку.

Згодом перелік вимог розширився. Протестувальники почали звертати увагу на надмірне навчальне навантаження, незадовільний стан шкільних приміщень і проблеми з доступом до університетської освіти.

8 жовтня старшокласники знову блокували школи та виходили на демонстрації. Акції відбулися в Ліллі, Ренні, Нанті, Ліоні, Тулоні та Марселі. У Парижі учасники маршу дійшли до площі Бастилії.

Попри заяви президента Франції Емманюеля Макрона про готовність реагувати на вимоги протестувальників, демонстрації продовжилися.

У Бельгії протестувальники палили автобуси

У Бельгії демонстрації почалися 1 жовтня у франкомовній частині країни. Учні, студенти та освітяни виступають проти скорочення фінансування освіти, збільшення навантаження на викладачів і підвищення плати за навчання у вишах.

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У Льєжі протестувальники блокували навчальні заклади, пошкоджували майно та підпалювали, зокрема, автобуси. Для розгону учасників поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.

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Протягом кількох днів у місті затримали 107 людей. Через ризик заворушень місцева влада закликала власників магазинів достроково зачинити заклади. Тимчасово припиняв роботу й головний залізничний вокзал Льєжа, а правоохоронці рекомендували уникати центральних районів.

Однією з причин невдоволення стало подорожчання вищої освіти: для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії плата за навчання зросла з 835 до 1194 євро.

В Австрії протестують проти скорочення фінансування та заборони хіджабів

В Австрії невдоволення студентів і університетських спільнот пов’язане з можливим скороченням фінансування вищої освіти приблизно на мільярд євро в бюджетному періоді 2028-2030 років.

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Окремо 9 жовтня у Відні відбулася акція проти заборони носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років. У протесті взяли участь представники мусульманських громад, які виступають проти відповідних обмежень.

Таким чином, хоча демонстрації в різних країнах об’єднує невдоволення освітньою політикою, вимоги учасників відрізняються залежно від місцевих обставин.

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Трамп пов’язав протести у Франції з міграцією

Президент США Дональд Трамп прокоментував масові студентські протести у Франції, пов’язавши їх із неконтрольованою міграцією та ісламом. У дописі в соціальній мережі Truth Social він заявив, що події в країні нібито не пов’язані зі школами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на площі Бастилії у Парижі, Франція, де тривають заворушення серед учнів шкіл та вишів, під час чергової демонстрації 8 жовтня спалахнули сутички з правоохоронцями, під час яких у поліцію кидали каміння, бруківку та навіть вуличні огорожі. Поліція спочатку застосовувала сльозогінний газ, а вже на сутички відповіла водометами.

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