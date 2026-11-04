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Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

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Світ / Думки
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Блог |

Нетаньягу провокує Трампа спровокувати Путіна на ядерний удар по Україні

Нетаньягу провокує Трампа спровокувати Путіна на ядерний удар по Україні
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" під час ядерних навчань. Ілюстрація. Джерело: Скриншот з відео

Як відомо, Такер Карлсон [кажуть про 18 мільйонів підписників в Х] написав, що Трамп розглядає можливість застосування ядерної зброї.

Нетаньягу, за словами Карлсона, регулярно спілкуючися з Трампом, переконує його таким чином підтримати нову військову операцію проти Ірану.

Водночас, за оцінкою Карлсона, в американській адміністрації наразі немає з цього приводу якоїсь єдиної позиції:

прихильниками силового сценарію Карлсон вважає [міністра війни] Гегсета й [керівника Центрального командування США] Купера,

а от Ді Венс і Віткофф, як свідчить Карлсон, пропонують продовжити перемовини й спробувати досягти з Іраном угоди.

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Карлсон при цьому зазначає, що Трамп може ухвалити рішення щодо подальших дій уже до 7 листопада.

Так от, ще одна заява Карлсона стосується можливої реакції Росії:

за його словами, вона вже встигла попередити принаймні дві держави, що може за таких обставин відповісти ядерним ударом по Україні.

(Знавці, до речі, зазначають, що Пакистан та Індія готові тоді зробити те саме один проти одного,

як і Північна Корея проти Південної.)

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