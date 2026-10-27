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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Світ / Думки
Time to read2 хв
309
Блог |

Не такий старий, як всім здавалось, і саме його забаганки є наразі енергоджерелом Європи

Не такий старий, як всім здавалось, і саме його забаганки є наразі енергоджерелом Європи
Ілюстративне фото. Трамп і Сі Цзіньпін. Джерело: White House

1. Погоджуюсь із усталеною думкою про те, що Україні необхідно, щоб її підтримка зрівнялась з її стійкістю.

Однак у стійкості є додатковий каталізатор – у вигляді масової примусовій бусифікаціі чоловіків, що не встигли від неї сховатися, завдяки якій, власне, й забезпечується необхідна кількість захисників з урахуванням неминучих у такому протистоянні людських втрат.

Що ж стосується підтримки нас шановними партнерами, то стосовно неї подібного засобу, на жаль, наразі немає.

Іноді Європу мимохіть трохи прискорюють безглуздими погрозами Путін чи його заступник з ведмежих послуг в їх Радбезі, але ж навіть порівнювати їх ефективність щодо європейців із приголомшливою потужністю вітчизняних ТЦК щодо наших – навіть неможливо.

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Тож єдиним, хто здатний хоча б якось розворушити мляву й неквапливу ледачу Європу, фактично залишається Трамп.

Проте:

очікуване вже за тиждень напівобнулення Трампа внаслідок втрати Конгреса на проміжних виборах,

що в цілому має бути вельми корисним для України й світу,

може, менше з тим, дещо послабити вказану каталізуючу функцію.

Тому для подальшого перебування Європи в нерозслабленому-нерозпруженому відносно бадьорому стані –

залишається гіпотетична зустріч Путіна, Трампа й Сі, щодо якої вони домовляються й яка є дуже загрозливою саме для Європи

(бо її банально здають шановному договороздатному Китаєві з його скаженим собакою Мордором).

Саме такий очікуваний саміт і має допомогти європейцям не прокакати необхідний бойовий [ну, наскільки Європа здатна] тонус, щоби себе зберегти, –

а для цього їй треба ефективніше підтримувати свою єдину й останню надію, тобто Україну.

2. Нагадаю, що кремлівських керманичів Захід свого часу бадьоро називав геронтократами. Гаразд, порівняємо.

Ленін помер у повні 53, Сталін – у 73/74 (різні версії дати народження), Маленкова звільнили у повні 53, Хрущова – у 70 ("за власним бажанням у зв’язку з похилим віком"), Брежнєв помер у повних 75, Андропов – у 69, Черненко – у 73 (це, до речі, й теперішній вік юного Сі Цзиньпіна), а Горбачов пішов у відставку в повних 60.

При цьому:

Рейган остаточно залишив пост президента США у повних 77, Байден – у 82, Трамп – якщо не піде кудись раніше – має пробути на посту теж до 82, причому з гаком більшим за байденівський,

а щойно переобраному на 4 роки бразильцеві Лулі 27 жовтня виповнився 81 рік, тобто він старіше за відносно, виявляється, ще молодого Трампа й має протягнути на вершині до 85.

Таким чином, жоден чільник СРСР не дотягнув ані до когось із трьох американських рекордсменів щодо віку при владі, ані до бразильця.

Так, медичні можливості – з урахуванням часу – непорівнянні. А щодо мізків?

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