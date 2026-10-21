Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Світ / Думки
Time to read1 хв
432
Блог |

Насправді все вельми особисте, або Головна таємниця головного американця

Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото
Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото. Джерело: White House / Flickr.com

Оглядач The Washington Post на прізвище Бут проаналізував пояснення щодо Трампа, яке президент України нещодавно дав Financial Times.

Говорячи про ставлення Трампа до авторитарних лідерів і надзвичайно багатих людей, Зеленський сказав:

"Він відкрито і голосно говорить, що любить таких людей і поважає таких людей".

Бут зазначає, що раніше шукав складніші причини особливого ставлення Трампа до Путіна, однак тепер вважає саме цю версію більш переконливою.

На Бутову думку, Трамп дійсно може сприймати російського президента як людину зі світу надзвичайного багатства і необмеженої політичної влади.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,4 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
2,4 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
1,8 т.
Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів
1,8 т.
Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,1 т.
У Португалії поліція заарештувала 55 осіб під час демонстрації в Лісабоні і розібрала намети: подробиці
1,1 т.
У Португалії поліція заарештувала 55 осіб під час демонстрації в Лісабоні і розібрала намети: подробиці

Те ж саме, додам вже від себе, стосується й безмежної Трампової поваги до Сі (недаремно нещодавно особисто зустрів літак!)

і навіть, певною мірою, це працює щодо його ж ставлення до мерзотного корейця (то я про того, що на Півночі).

Тож у діючого президента США – безумовний когнітивний дисонанс:

як людина він покірно й шанобливо схиляє голову саме перед тими,

з ким неохоче вимушений боротись "за посадою", тобто як офіційна особа.

[Адже сам – такий самий політичний "вихватень-висікака", як Зеленський, за що його, до речі, й не може терпіти.]

І чим гучніше та частіше про це розповідатимуть, тим більше Трампові знадобиться постійно доводити всім, що це не так.

Бо його задоволення від ПуСі – прилюдний політичний онанізм.

Добре, що про це починають казати вголос.

Добре, що є Бут…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Схожі теми
СШАполітикаДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир ПутінВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел