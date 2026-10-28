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Леонід Невзлін
Леонід Невзлін

Ізраїльський громадський діяч, видавець

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Світ / Думки
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Москва зриватиме будь-яку предметну розмову про війну

Москва зриватиме будь-яку предметну розмову про війну
Російський диктатор Володимир Путін. Джерело: Getty

Путін собі не зраджує. Спроба європейців долучитися до переговорного процесу між США, Україною та РФ завершилася саме так, як і передбачалося: більша частина телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії була присвячена лекції із середньовічної історії слов'ян. Судячи з усього, ще й абсолютно безграмотній.

Раніше Путін мучив Рюриковичами та половцями вічного переговорника від ЄС Емманюеля Макрона. Тепер це тяжке випробування випало на долю Александра Стубба та Йонаса Гара Стьоре. Як пише FT, замість обговорення ключових питань припинення війни Путін піддав скандинавських лідерів тривалій тираді про те, що Кремль називає "першопричинами конфлікту". Перспектива негайного припинення вогню практично не обговорювалася.

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На цьому тлі Вашингтон обговорює з Москвою можливе повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах переговорів про припинення війни. Зокрема, йдеться про можливість відновлення після завершення війни спільного підприємства за участю американських і російських нафтових компаній біля узбережжя Сахаліну, а також про залучення американців до плану відновлення постачання російської нафти до Європи трубопроводом "Дружба".

Путін абсолютно не приховує своєї готовності відновити комерцію зі США. Але таким чином, щоб продовжувати знищувати Україну та мучити всю Європу. З Трампом в Анкориджі він теж намагався обговорити Рюриковичів, але не знайшов відгуку. А от комерційні проєкти – інша річ. Москва зриватиме будь-яку предметну розмову про війну. Найважливіше питання – наскільки далеко готовий зайти Вашингтон.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Леоніда Невзліна
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