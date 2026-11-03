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Остап Яриш
Остап Яриш

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Світ / Думки
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Москва та Вашингтон шукають покупців російського дизелю. Але в чергу ніхто не стає

Москва та Вашингтон шукають покупців російського дизелю. Але в чергу ніхто не стає
Москва та Вашингтон шукають покупців російського дизелю. Але в чергу ніхто не стає. Джерело: Фейсбук Остапа Яриша

Російський дизель так і не допоміг знизити ціни на американських заправках перед виборами. Але історія розвивається. Очікується, що перші судна з російським пальним можуть прибути до американських берегів уже цього тижня. Хоча невідомо, чи хтось у США захоче цей дизель закупити.

Минулого тижня двопартійна група сенаторів направила листа до американських банків, керівників портів та імпортерів пального із чітким повідомленням: зберігайте усю документацію, бо вона знадобиться протягом майбутніх розслідувань Конгресу. З окремим листом до імпортерів пального звернувся конгресмен-демократ Джеймі Раскін з юридичного комітету Палати представників.

У листах йдеться:

"З огляду на майбутні Конгресові перевірки, ми вимагаємо від вас зберігати всі документи, що стосуються будь-якого запланованого або фактичного імпорту російського пального. Це стосується, зокрема, контрактів, замовлень, чеків, транспортних документів, записів про судна, бронювання терміналів або причалів, митної документації та платіжних документів".

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"Відтепер ви попереджені: будь-які спроби допомогти Путіну збувати російський дизель на американському ринку є порушенням федерального законодавства. Компанії, які вирішать брати в цьому участь, робитимуть це на власний ризик, і, безсумнівно, будуть притягнуті до відповідальності в усій повноті закону – за цієї адміністрації чи за наступної."

До керівників портів і терміналів Нью-Джерсі звернулась також губернаторка штату Мікі Шеррілл, попередивши про можливі штрафи або кримінальну відповідальність.

"Будь-які спроби нажитися на незаконній торгівлі російським пальним суворо каратимуться. Закликаю вас не приймати жодних танкерів, які намагатимуться скористатися вашою інфраструктурою. Штат Нью-Джерсі використає всі доступні правові та регуляторні механізми, щоб не допустити використання портів та інфраструктури всупереч інтересам США і нашого штату".

У своїх аргументах законодавці та губернаторка посилаються на Закон про припинення імпорту російської нафти від 2022 року, який забороняє імпорт енергоресурсів з РФ до США.

Натомість адміністрація США у приватних розмовах активно заохочує імпортерів прийняти вантаж з РФ, серед іншого пропонуючи їм суттєві знижки – пише The Washinton Sun. Але приватні американські компанії поки не спішать ставати в чергу по російське пальне. Потенційного заробітку – порівняно мізер, а от проблеми можуть бути великі.

"Москва та Вашингтон досі гарячково шукають покупців", – сказав журналістам один з представників індустрії. "Але ми не здивуємося, якщо зрештою ці вантажі пального вирушать до Бразилії".

Тим часом у свіжому опитуванні Harvard/HarrisX 61% американців висловились проти закупівлі пального з Росії, поки та веде війну проти України. Водночас 63% заявили, що для них зниження цін на пальне є важливішим, ніж обмеження здатності Росії фінансувати свою війну.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Остапа Яриша
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