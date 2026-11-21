Переговори між представниками Вашингтона, Москви та Києва щодо можливого припинення вогню тривають. Домовленості про нове перемир’я можуть досягти ще до Різдва.

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Про це в ефірі американського телеканалу Fox News повідомила перша леді США. Вона сподівається на досягнення миру та припустила, що сторони можуть домовитися про припинення вогню найближчим часом.

Під час розмови з журналістом перша леді зазначила, що досягти миру можна досить швидко, якщо Україна та Росія будуть зацікавлені в такому рішенні.

"Ми могли б досягти цього дуже швидко, якби Україна та Росія цього захотіли. Ми вже ведемо переговори, тож, можливо, ще одне припинення вогню настане до Різдва. Я сподіваюся на це", – заявила Меланія Трамп.

Станом на момент заяви Меланії Трамп ані українська, ані російська влада не коментували заяви про перемирʼя.

Як розповідав раніше OBOZ.UA, наступні мирні перемовини вже в чотиристоронньому форматі – Україна, США, Росія та Європа – мають відбутися в якійсь нейтральній країні, можливо, Об'єднаних Арабських Еміратах. Європейських делегатів буде аж семеро (пять держав + НАТО та ЄС).