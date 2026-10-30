Учора росіяни знову вбивали.

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І старанно цього не помічали.

І робили так, щоб цього не помічали в Європі та у світі.

Різні чи одні й ті самі?

Різні.

І одні й ті самі.

Це континуум.

Частини однієї операції. Одного механізму, який працює разом. І одна його частина працює задля забезпечення роботи іншої.

Інформаційна війна – частина загальної війни.

Спочатку поети й балети, потім ракети.

А потім знову поети й балети – щоб про ракети можна було не говорити й не слухати.

Я не бачу "скасування російської культури". Але я щодня бачу вбивство української. Людей, культури. І людей культури.

Учора Росія знову вбивала, бо могла. І тому, що роками працювала над нормалізацією своїх злочинів, над витісненням їх на периферію уваги світу – зокрема через своїх емісарів за кордоном.

І роль, і відповідальність антипутінських релокантів в операціях із нормалізації та мистецтві дивитися в інший бік не менші, ніж у путінських пропагандистів.

На вокзалі в Дніпрі лежать тіла вбитих. Удар по платформі, поруч із пасажирським потягом. У Чернігові – дві вбиті дівчинки-підлітки. Крик батька – цього неможливо забути. У Кременчуці – загиблі й десятки поранених. У Запоріжжі – удари по автобусах і поранені.

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Горять музеї, бібліотеки, книжки.

Але в Європі ми й досі чомусь маємо пояснювати, чому не можна давати державі, яка їх убиває, міжнародний престиж і майданчики впливу.

Чому це не цензура, а питання спільного майбутнього й безпеки.

Російський павільйон на Венеційській бієнале та дизельна угода Трампа з Путіним – явища цілком одного порядку.

Нормалізація агресора під приводом його незамінності, навіяної ним самим.

Без російського палива нібито не можна. Без "великої російської культури" теж ніяк.

Особливо, звісно, офіційної, державної, але за можливості представленої як нейтральна: зробіть нам смачно, зручно й красиво.

Головні історії дня

Конформізм і любов до комфорту – найкраща підкладка для фашизму.

Без "великої культури.ру", яка так і не пробудила добрих почуттів у тих, хто сьогодні виправдовує вбивства або байдуже від них відвертається, займаючись саме культурою, – ніяк.

Культура нормалізації зла. Культура споживання естетики поза етикою. Культура як операція маскування. Культура, яка не лише аж ніяк не завадила злочинам, а й стала співучасницею та зручним виправданням: як можна висувати нам претензії щодо путіна й гармат, у нас же Пушкін, ми свободою горимо (для себе) і страждаємо під гнітом.

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Культура як алібі (я вже цитувала днями есе Макса Фріша).

Підстав замість "німецька" "російська" й читай підряд.

Я б додала: віктимна культура як алібі й заглушувач однієї частини та спусковий гачок іншої частини одного механізму агресії на всіх рівнях.

"Русский мир" у всіх його проявах. Культура як зброя, троянський кінь, драпірування, маскування. Операція прикриття – поняття з арсеналу спецслужб, яке, на мій погляд, найточніше описує використання культури нинішньою російською владою.

Ця метафора досягла свого страшного, буквального втілення навіть не в пригожинській кувалді зі слідами бутафорської крові, яку демонстративно запакували у футляр від скрипки, щоб відправити до Європарламенту. А тоді, коли руїни Маріупольського театру, розбомбленого разом із людьми й дітьми, які там переховувалися, закрили величезними банерами з портретами російських класиків.

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Саме цю цинічну операцію росія повторює всюди.

Мільйони спалених і знищених українських книжок. Дитячі книжки, шкільні підручники, романи, вірші. Розграбовані музеї, зруйновані театри, убиті письменники й музиканти. Викрадені діти, яких перевиховують на майбутніх солдатів імперії.

Це війна проти людей, їхньої ідентичності, пам’яті та майбутнього. Насильницьке передавання дітей з однієї групи до іншої прямо назване в Конвенції про геноцид – за наявності наміру знищити групу повністю або частково. Знищення культурної спадщини – теж.

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Міжнародні інституції зобов’язані реагувати. А не надавати культурні та спортивні майданчики представникам держави, яка скоює ці злочини.

І питання туристичних віз – сюди ж. Прогулянки культурними столицями та музеями Європи не мають ставати зручним продовженням нормалізації життя "як раніше" для тих, хто байдуже сприйняв знищення живих людей і культури ракетами й дронами та хто заробляє на економіці війни.

À la guerre comme à la guerre.

Впливати потрібно саме на ті точки, які противник вважає пріоритетними для себе.

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Українські збройні сили завдають ударів по джерелах та інфраструктурі агресії: виробництву ракет і дронів, паливу, військовій логістиці.

Санкційна політика має так само послідовно перекривати можливості інституціям, що забезпечують ідеологічний супровід агресії та її міжнародну легітимність.

Я втомилася боротися точково.

Проти чергового концерту, чергового представника держави, чергової спроби прикрити й нормалізувати агресію культурою.

Щоразу наново пояснювати очевидне, збирати підписи, домагатися скасування – поки задіяні величезні ресурси, щоб відчиняти наступні двері. Ти їх у двері – вони у вікно.

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Війна вимагає системних зусиль і стратегії.

Неможливо нескінченно протистояти окремим операціям, залишаючи недоторканою структуру, яка їх організовує.

Саме тому я прошу вас підписати й поширити відкритого листа – петицію Museums for Ukraine.

Вона адресована Європарламенту, Раді ЄС і міністрам культури країн Євросоюзу. Вона вимагає санкцій проти самого Міністерства культури РФ, а не лише окремих виконавців, і призупинення участі Росії як держави в міжнародних культурних структурах, заходах і партнерствах до припинення агресії та систематичного знищення української культурної спадщини.

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Як і економічні санкції, ці заходи мають стосуватися тих, хто визначає, фінансує та проводить цю політику.

Прочитайте, що перелічено в петиції.

Чорнобильський музей – сховище пам’яті про катастрофу, державну брехню та людську ціну цієї брехні. У листі описано його руйнування після нещодавнього відновлення.

Маріупольський драмтеатр. Величезне слово "ДІТИ", написане перед будівлею. Слово, яке мало захистити. Не захистило.

Херсонський художній музей – пограбована колекція, твори мистецтва, вивезені до окупованого Криму. Викрадена історія, яку окупант оголошує своєю власністю.

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Музеї, бібліотеки, університети, театри, храми. За кожною назвою – люди, десятиліття праці, пам’ять поколінь. Це перелік того, що відбирають разом із правом на життя.

Європа не може просто спостерігати. І висловлювати стурбованість.

Культурна політика російської держави – частина цієї війни проти існування України.

Пропаганда й тонші інструменти впливу працюють із уже наявним місцевим матеріалом. Це стосується недавнього вандалізму, розпалювання погромів, розколу суспільства – усього.

Вони паразитують на тому, що становить ціннісну основу відкритого суспільства: демократичних механізмах, толерантності, мультикультуралізмі, освіті, культурі.

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Повага до свободи мистецтва використовується, щоб надати майданчик представникам агресора. Готовність до діалогу – щоб розмити відповідальність. Страх перед цензурою – щоб оголосити опір посяганням на культуру.

Так відбувається вторгнення.

Через нормалізацію.

І ось уже виправдовуватися доводиться тим, хто протестує проти присутності російської держави. А її представникам достатньо вимовити: "Достоєвський". "Чайковський". "Велика культура".

"Велич" – міф власного виробництва, який безперервно підтримують, – стає саме пусковою пружиною, правом на виняток із загальнолюдських правил. На сторінках газет, на кафедрах славістики – усюди. Частотність вимагає вкладення ресурсів і діє на автоматичному підсвідомому рівні – як штучний інтелект.

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Підстав перше-ліпше слово, яке спало на думку. Російська культура – велика.

Хтось виробляє бомби й ракети. Хтось виробляє наративи й благоговіння перед тими, хто їх скидає та запускає.

У результаті – викривлене сприйняття, хибні рішення, подвійні стандарти й дозвіл на подальше насильство.

Не можна дозволити розмовам про свободу самовираження й неприпустимість цензури заслонити тих, у кого відібрали і свободу, і голос, і саме життя.

На п’ятий рік повномасштабної війни безглуздо зводити все це до "війни Путіна". І ще безглуздіше повторювати, що "культура поза політикою", коли держава послідовно перетворює її на інструмент своєї війни.

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І від того, чи зуміємо ми дати відсіч на цьому фронті, залежить і те, що відбуватиметься на фронтах воєнних.

Не дати нормалізувати насильство. Не дозволити замаскувати вбитих дітей портретами класиків. Не погоджуватися дивитися в інший бік під акомпанемент тисячу разів пережованого, вкрай політизованого, але й досі популярного в Європі російського пропагандистського мему: "культура поза політикою".

Побачити за псевдонейтральними культурними ініціативами продовження радянських операцій впливу та нинішню стратегію вторгнення в європейський простір.

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(Та сама перевірка кордонів, що й із дронами: зіб’ють чи проковтнуть? Кримінальники розуміють мову сили й опору.

Сили опору.)

Опір необхідний на всіх фронтах. Системна стратегічна доктрина опору операціям в інформаційній війні.

Це наше спільне завдання.

Україні потрібні ППО та зброя.

Усім нам потрібна й інформаційна ППО – здатність розпізнавати імперську міфологію та агресію, протистояти нормалізації насильства через культуру як операцію прикриття.

Убитих ми не зможемо повернути. Але дозволяти собі й світові щодня переступати через них – означає зі свідків ставати співучасниками злочину, що триває.

Роботи вистачить на всіх.

Продовжуємо стежити за руками – і хапати за руку.

Збивати дрони й наративи пропаганди, яка старанно маскується під культуру та свободу слова, паразитуючи на демократичних цінностях.

Не даємо збити себе.

І підписуємо петицію та допомагаємо її поширити.

Міністерство культури РФ має бути під санкціями.

Це те, що кожен і кожна можуть зробити просто зараз.

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