Краківський терорист пройшов психологічне обстеження менше року тому: Туск повідомив нові подробиці. Відео

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив нові подробиці про чоловіка, причетного до вбивства в Кракові. За його словами, менш ніж за рік до події той проходив психологічне обстеження, коли оформлював документи для отримання дозволу на володіння вогнепальною зброєю.

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Про це заявив сам Дональд Туск. Він наголосив, що Польща має залишатися безпечною країною, а цей випадок не повинен повторитися.

Реакція Туска

Очільник польського уряду визнав, що повністю убезпечити суспільство від подібних випадків неможливо. Водночас він висловив бажання зберегти високий рівень безпеки в країні.

"Ми не можемо створити тут ідеальний світ, але я хочу бути впевненим, що Польща залишатиметься – як це було досі – відносно безпечною країною, якщо не однією з найбезпечніших у цьому плані", – заявив Туск.

Він також назвав подію першим подібним випадком і закликав докласти всіх зусиль, щоб вона стала останньою.

За словами Дональда Туска, чоловік фактично пройшов психологічне обстеження менш ніж за рік до події. Це сталося під час подання документів для отримання дозволу на володіння вогнепальною зброєю.

Прем’єр-міністр Польщі окремо наголосив на необхідності зберегти безпеку громадян і не допустити повторення подібних трагедій.

Що передувало

Стрілянина на Головній ринковій площі Кракова сталася удень у суботу, 7 листопада. Чоловік заїхав на площу автомобілем і відкрив вогонь по перехожих, унаслідок чого загинули шестеро людей. Поліція затримала нападника.

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Під час огляду його автомобіля в багажнику виявили значний арсенал зброї, а згодом у помешканні чоловіка знайшли тіла ще трьох людей – двох жінок і чоловіка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, скоїв вбивство. Зловмисник під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району.

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