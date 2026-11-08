Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Морська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоМорська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомВолодимир ЗеленськийНаслідки російських обстрілів: Зеленський доручив зробити безкоштовний проїзд у наземному транспорті КиєваПоказання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть. Ілюстративне фото.Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українцівПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у містіБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у містіФутболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добуФутболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добуІлюстрація: гривневі купюри та монети, виплати, фінансова допомогаДеякі українці можуть оформити підвищену пенсію: кому та за яких умов платитимуть від 7 тис. грнКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WPКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WP
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
2,8 т.
Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові
Польська поліція на місці події. Ілюстративне фото. Джерело: Shox Art/Pexels

У Польщі двоє поліцейських зазнали поранень під час затримання 24-річного чоловіка, який відкрив стрілянину в центрі Кракова. Одним із правоохоронців був Якуб Кулік – колишній військовослужбовець десантного підрозділу та доброволець пожежної служби, який дістав критичні поранення під час перестрілки з нападником.

Про це повідомляє TVP World. За даними журналістів, Кулік і його колега Артур Моранський переслідували та затримали стрільця, який убив шістьох людей і поранив ще 17. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що завдяки діям правоохоронців вдалося врятувати багато життів.

Що відомо про Якуба Куліка

Якуб Кулік родом із міста Бельсько-Бяла на півдні Польщі. До служби в поліції він був військовослужбовцем 18-го Бельського десантного батальйону, який входить до складу 6-ї десантної бригади Польщі.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
11,7 т.
Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"
11,7 т.
Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"
Марія ДрофичМарія Дрофич
2,4 т.
Україна може завадити бажанню Ірану отримати від Росії ЗРС С-400 – медіа
2,4 т.
Україна може завадити бажанню Ірану отримати від Росії ЗРС С-400 – медіа
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
1,5 т.
Важливо активізувати взаємодію: Ердоган і Трамп обговорили врегулювання війни в Україні
1,5 т.
Важливо активізувати взаємодію: Ердоган і Трамп обговорили врегулювання війни в Україні

Крім того, чоловік був учасником добровільної пожежної служби у своєму рідному місті. Його колеги з пожежної частини району Лещини розповіли місцевому виданню Bielsko.biala.pl, що пишаються ним і відзначають його готовність реагувати на надзвичайні ситуації.

Під час перестрілки з нападником Кулік дістав три кульові поранення. У суботу, 7 листопада, йому зробили операцію, а наступного дня вивели зі штучної коми. Для допомоги поліцейському також оголосили загальнонаціональний збір донорської крові.

Що відомо про другого пораненого поліцейського

Разом із Куліком у затриманні нападника брав участь Артур Моранський. Він дістав вогнепальне поранення в ділянку грудей і ключиці та також переніс операцію.

За інформацією TVP World, Моранський родом із села Поврозьник, розташованого приблизно за 150 кілометрів на південний схід від Кракова, неподалік кордону зі Словаччиною. Обидва правоохоронці молодші за 30 років.

Польські посадовці високо оцінили дії поліцейських. Міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що їхня оперативна реакція та героїзм допомогли запобігти новим жертвам.

Поліцейські прибули на місце події через 23 секунди після отримання першого екстреного виклику з головної площі Кракова. 

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі, внаслідок чого шестеро людей загинули, а ще понад десять дістали поранення. Згодом нападника затримали, а в його автомобілі та будинку виявили зброю й тіла трьох людей.

Як писав OBOZ.UA, у Польщі невідомий відкрив стрілянину по вікну квартири, де проживали українці. Куля пробила перший шар пластикового вікна, а мешканці після двох звернень до поліції чекали на приїзд правоохоронців близько двох годин.

Схожі теми
стрілянинасмертьтерактПольщаКраківполіція
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!