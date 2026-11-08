Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові

У Польщі двоє поліцейських зазнали поранень під час затримання 24-річного чоловіка, який відкрив стрілянину в центрі Кракова. Одним із правоохоронців був Якуб Кулік – колишній військовослужбовець десантного підрозділу та доброволець пожежної служби, який дістав критичні поранення під час перестрілки з нападником.

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Про це повідомляє TVP World. За даними журналістів, Кулік і його колега Артур Моранський переслідували та затримали стрільця, який убив шістьох людей і поранив ще 17. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що завдяки діям правоохоронців вдалося врятувати багато життів.

Що відомо про Якуба Куліка

Якуб Кулік родом із міста Бельсько-Бяла на півдні Польщі. До служби в поліції він був військовослужбовцем 18-го Бельського десантного батальйону, який входить до складу 6-ї десантної бригади Польщі.

Крім того, чоловік був учасником добровільної пожежної служби у своєму рідному місті. Його колеги з пожежної частини району Лещини розповіли місцевому виданню Bielsko.biala.pl, що пишаються ним і відзначають його готовність реагувати на надзвичайні ситуації.

Під час перестрілки з нападником Кулік дістав три кульові поранення. У суботу, 7 листопада, йому зробили операцію, а наступного дня вивели зі штучної коми. Для допомоги поліцейському також оголосили загальнонаціональний збір донорської крові.

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Що відомо про другого пораненого поліцейського

Разом із Куліком у затриманні нападника брав участь Артур Моранський. Він дістав вогнепальне поранення в ділянку грудей і ключиці та також переніс операцію.

За інформацією TVP World, Моранський родом із села Поврозьник, розташованого приблизно за 150 кілометрів на південний схід від Кракова, неподалік кордону зі Словаччиною. Обидва правоохоронці молодші за 30 років.

Польські посадовці високо оцінили дії поліцейських. Міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що їхня оперативна реакція та героїзм допомогли запобігти новим жертвам.

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Поліцейські прибули на місце події через 23 секунди після отримання першого екстреного виклику з головної площі Кракова.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі, внаслідок чого шестеро людей загинули, а ще понад десять дістали поранення. Згодом нападника затримали, а в його автомобілі та будинку виявили зброю й тіла трьох людей.

Як писав OBOZ.UA, у Польщі невідомий відкрив стрілянину по вікну квартири, де проживали українці. Куля пробила перший шар пластикового вікна, а мешканці після двох звернень до поліції чекали на приїзд правоохоронців близько двох годин.