Колишній керівник Національної поліції Італії Джанні Де Дженнаро наклав на себе руки у власному заміському будинку в Тоскані. Його родичі забили на сполох, коли не змогли зв’язатися з ним. Смерть 78-річного посадовця сталася на тлі розслідування, яке стосується спроб приховати обставини резонансного мафіозного вбивства 1992 року.

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Про це повідомляє Reuters. Де Дженнаро перебував під слідством через можливі спроби перешкодити новому розслідуванню вбивства судді Паоло Борселліно.

У 1992 році в Палермо вибух автомобіля забрав життя судді та п’ятьох поліцейських, які його супроводжували.

За кілька днів до смерті прокурори в Сицилії звернулися з клопотанням про домашній арешт колишнього глави поліції. Суд відхилив його, однак обвинувачення подало апеляцію. Рішення у цій справі очікували найближчими тижнями.

Де Дженнаро заперечував будь-які порушення. Його адвокат Франческо Берторотта розповів газеті La Repubblica, що під час їхньої розмови протягом тижня чоловік був глибоко пригнічений.

"Він звучав засмученим через те, що мусив захищатися від звинувачень, які вважав несправедливими та наклепницькими", – сказав адвокат.

Прокуратура міста Гроссето, де розташований будинок Де Дженнаро, відкрила окреме розслідування за підозрою у доведенні до самогубства. Слідчі знайшли записки, адресовані членам родини, які можуть бути прощальними посланнями, а також інші документи.

Убивство Паоло Борселліно стало одним із найгучніших злочинів італійської мафії. Менш ніж за два місяці до нього внаслідок мафіозного вибуху загинув суддя Джованні Фальконе, близький соратник Борселліно та Де Дженнаро.

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Під час початкового розслідування правоохоронці встановили підозрюваних, яких згодом виправдали. Наступні слідчі дії стосувалися, зокрема, можливого отримання неправдивих зізнань. Обставини того, як це сталося, досі залишаються предметом суперечок.

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"Можливо, ще одна частина правди пішла разом із ним", – сказав він.

Де Дженнаро був однією з ключових фігур у боротьбі Італії з організованою злочинністю. У 1980-1990-х роках він брав участь у кампанії проти сицилійської мафії "Коза Ностра", співпрацював із суддею Джованні Фальконе та допомагав організовувати екстрадицію з Бразилії мафіозного інформатора Томмазо Бушетти.

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Він очолював Управління розслідувань боротьби з мафією, а у 2000-2007 роках був керівником Національної поліції Італії. Пізніше очолював координацію розвідувальних служб країни.

У 2013 році Де Дженнаро став головою державної оборонно-аерокосмічної компанії Finmeccanica, яку згодом перейменували на Leonardo. На цій посаді він перебував до 2020 року.

Його кар’єра також супроводжувалася скандалами. Зокрема, він керував поліцією під час саміту G8 у Генуї 2001 року, який супроводжувався жорстокими сутичками правоохоронців з антиглобалістами. У пов’язаній із цим справі Де Дженнаро заперечував провину та був виправданий.

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