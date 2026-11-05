Бажання Трампа відзначити разом із сучасними ізраїльтянами 2500-річчя Пуріму як "перемогу над вічним ворогом" коштувало йому втрати обох палат Конгресу. Ця політична маніпуляція від початку була історичною фальсифікацією: по-перше, древні перси, які тисячоліттями живуть на своїй землі, мають прямий стосунок до давньої історії, тоді як сучасні ізраїльтяни, які масово мігрували після 1947 року, мають вкрай слабкий генетичний та фізичний зв'язок із давніми юдеями Персії.

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По-друге, сам Пурім є релігійно-пам'ятним дарунком про порятунок від знищення всередині давньоперської імперії, а ніяк не приводом для зовнішньої військової агресії 2500 років потому. Проте бажання Трампа та Нетаньягу використати цю дату для власного "тріумфу за три дні" обернулося політичним крахом.

Уся ця історія розпочалася з дій Китаю. Поповнивши наприкінці минулого року свої нафтові резерви, Пекін повністю припинив закупівлі в Ірану. Це викликало обвал ріалу та внутрішні протести. Захід помилково сприйняв ці протести як слабкість іранської влади і спробував використати момент. Розрахунок будувався на швидку перемогу за три дні до свята Пурім. Нетаньягу розв'язав війну, намагаючись врятувати свою політичну кар'єру, а Трамп вирішив зіграти йому на руку заради красивої історичної дати.

Однак спроба довести силу призвела до провалу. Втрата обох палат стала закономірною, тому що за будь-яку агресію доводиться платити, а виборці голосують гаманцем. Трамп обіцяв дешеве пальне, але ціна галона бензину злетіла з 2.98 долара перед війною до 4.29 долара до виборів. Зростання склало майже 40-50 відсотків. Це миттєво розігнало інфляцію і вдарило по доходах громадян.

Обіцянки економічної стабільності остаточно розвалилися. Призначення кадрових фінансистів не врятувало від фінансового хаосу. Держборг зростав з 36.2 трильйона доларів до рекордних 40.8 трильйона доларів, що додало 4.6 трильйона. А щомісячний торговельний дефіцит пробив позначку в 105 мільярдів доларів на місяць, що дає рекордні 1.2-1.25 трильйона на рік замість колишніх 800-850 мільярдів до його приходу.

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На цьому тлі проявилося все лицемірство Білого дому щодо України. Вашингтон звично звинувачував Зеленського та українські удари по російських НПЗ у розгойдуванні світових ринків. Однак Україна як продовжувала бити по заводах у Росії, так і продовжує, але ціни на нафту, вперекір заявам Білого дому, почали різко падати бо ринок зрозумів, що Трампу більше не дадуть продовжувати війну, а Ормузьку протоку найближчим часом буде розблоковано. Спекулятивні очікування злету цін рухнули.

Війна з Іраном не зруйнувала його зсередини, а лише згуртувала суспільство навколо центральної влади. Хвиля неприйняття дій Ізраїлю у світі зросла до максимуму. Ситуація повернулася до атмосфери 1970-х років, коли 10 листопада 1975 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію номер 3379, яка прирівнювала сіонізм до форми расизму та дискримінації. Сьогодні до Ізраїлю знову ставляться як до держави, що діє терористичними методами.

Головні історії дня

Зовсім не дарма і той самий Нетаньягу, і Трамп багато в чому діють пліч-о-пліч із Путіним. Усі вони називаються друзями Путіна, тому що є точно такими ж агресорами. Нетаньягу та Трамп на практиці показали, що нічим не відрізняються від нього. Виборці на виборах відповіли на це голосом за мир та за зміну курсу. Все в цьому світі має свою ціну, і в геополітиці за такі помилки завжди доводиться платити.

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