Трамп вщент програє midterms – але чи варто всім і одразу відкривати шампанське?

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Лонгрід. На американську тематику, яка, на жаль, дуже актуальна для нас. Скоро будемо розбиратись в американській політичній системі не гірше, ніш в нашій рідній ).

До проміжних виборів у США – вісім днів. Рейтинг схвалення Трампа – 31% і навіть нижче за деякими опитуваннями, найнижчий за всю його політичну кар'єру (Reuters/Ipsos), а на питання "за яку партію голосуватимете" демократи ведуть на 12 пунктів. Звісно, нам хотілося б думати: "Трамп отримає по зубах – Україні полегшає".

Але не варто поспішати. Джон Сопел, багаторічний редактор BBC у Північній Америці, пише в The Independent: "Коли Трамп програє з тріском – готуйтеся до гіршого". Як кажуть у бойскаутів – сподівайтесь на краще, але готуйтесь до гіршого. Ми в Україні живемо в "гіршому" вже досить довго, але подивитись на американське "гірше" теж цікаво.

I. Анамнез

У жовтні 2016-го Трамп урочисто пообіцяв "повністю визнати результати цих великих історичних президентських виборів – *якщо я переможу*". Відтоді формула не змінилася.

2020-й: понад 60 позовів, майже всі програні. Дзвінок у Джорджію з проханням "знайти 11 780 голосів". 6 січня. 147 республіканців у Конгресі, які підтримали заперечення проти результатів. А в перший день другого терміну – помилування близько 1500 учасників штурму Капітолію.

2026-й: у січні ФБР за ордером вилучає всі паперові бюлетені 2020 року в окрузі Фултон, Джорджія – через п'ять років після виборів, які перераховували, перевіряли аудитами й у судах. У Білому домі працює окремий радник, Курт Олсен, якому Трамп доручив довести давно спростовані історії про фальсифікації. А в лютому NBC прямо спитала Трампа, чи визнає він результати проміжних. Відповідь: "Визнаю, якщо вибори будуть чесними". А якщо ні – "має статися щось інше".

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Хто вирішуватиме, чи вибори були чесними, – вгадайте з одного разу.

II. Ймовірність зловживань

До дня голосування – невисока. Вибори в США проводять штати. Змінювати правила може хіба Конгрес законом, але не президент указом (стаття I, розділ 4 Конституції). Спроба "федералізувати" вибори вперлася в суди: Верховний суд заблокував правило, за яким пошта мала б не доставляти бюлетені штатів, що не завантажили свої списки виборців на федеральний портал. Проти були лише двоє суддів з дев'яти, і всі троє призначенців самого Трампа опинилися в більшості. Агентів Служби імміграційного та митного контролю (ICE) на дільницях Міністерство внутрішньої безпеки обіцяло не ставити – хіба що в разі "активної загрози громадській безпеці". Сопел вважає, що саме федеральні агенти й ICE біля дільниць в округах з великою кількістю латиноамериканських виборців – найреальніший спосіб збити явку ще до підрахунку. Не виключаю, але й не ставив би на це.

Головні історії дня

Після голосування – висока. Тут починається найцікавіше: війна за сертифікацію кожного "щільного" округу, вимоги вилучити машини для голосування, аудити, перерахунки, суди. Окремий сюжет – 3 січня, коли збирається новий склад Палати представників. Список новообраних членів складає Клерк Палати на підставі сертифікатів від штатів. Сопел допускає сценарій, коли Клерка втягують у ці ігри, а переможців-демократів з кількох "щільних" округів просто не пускають до зали. Це вимагає, пише він, дуже викрученого тлумачення законів і правил. Викрученого – але не неможливого.

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Вкрасти вибори в масштабах країни – малоймовірно. І тут найкраще аргументує сам Трамп. Про 2024-й він сказав: шахрайство, мовляв, було, але "it was too big to rig" – перемога була надто великою, щоб її підкрутити. Якщо відрив буде схожим на нинішні 12 пунктів в опитуваннях, ця логіка спрацює і проти нього.

І це не лише страшилки лівих колумністів. Пітер Тіктін – друг дитинства Трампа й адвокат Тіни Пітерс (колишньої окружної чиновниці з Колорадо, засудженої у справі про злам виборчого обладнання). За словами пана Тіктіна, з Білим домом у нього була "певна координація" щодо проєкту надзвичайного указу про вибори. Наприкінці вересня Тіктін заявив, що "в разі ще одних сфальсифікованих виборів" знадобиться воєнний стан. І пояснив логіку: якщо вже буде громадянська війна "будь-якого роду", то краще, щоб це був воєнний стан і зброя була в руках "нашої сторони". Білий дім відповідає, що "кожен законний голос має бути врахований".

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III. Кіно

Хто бачив "Громадянську війну" Алекса Гарленда (2024)? Президент на третьому терміні, ФБР ліквідоване, армія б'є по власних громадянах, Техас і Каліфорнія – в одному окопі проти Вашингтона. Найстрашніше в цьому фільмі – не бої. Найстрашніше, що Гарленд узагалі не пояснює, з чого все почалося. Немає першого пострілу, немає моменту, коли все зламалося. Країна просто вже у війні.

Бо в житті такі речі не починаються з танків. Вони починаються з "визнаю, якщо чесно". З адвоката, який уголос міркує, чия сторона триматиме зброю. З бюлетенів п'ятирічної давності, за якими приходить ФБР. І з питання, яке персонаж Джессі Племонса ставить журналістам під дулом гвинтівки: "А ти який саме американець?" Тобто коли закон підміняють питанням "свій чи чужий".

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Чи дійде Америка до Гарленда? Не знаю. У 2020-му американські інститути витримали: суди, штати, чиновники-республіканці, які відмовилися "шукати голоси". Сподіваюсь, що витримають і зараз. Але "витримують" – це процес, а не гарантія. А Трамп, хоч і рухається в бік "збитого льотчика", все ще має багато важелів і хвору волю, щоб їх реалізовувати.

IV. Що це означає для нас

Американська політика вже живе за виборчим календарем. Іран – "після виборів". Дизель – "до виборів". Україна – як вийде.

Ланцюжок такий. Війна з Іраном розганяє ціни на пальне. Наші дрони тим часом б'ють по російських НПЗ, і росія з липня забороняє експорт дизеля. В Америці дизель б'є цінові рекорди, рейтинг Трампа летить униз – і менш ніж за місяць до виборів він домовляється з путіним телефоном. Результат: росія обіцяє постачати дизель, Мінфін США до квітня 2027-го дозволяє продавати російський дизель на світовому ринку без санкцій, а ще за тиждень Трамп заморожує більшість російських положень "пекельних санкцій" – закону, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Того самого, який Сенат ухвалив 86 голосами проти 11, а Трамп особисто підписав менш ніж за місяць до того. Сопел називає це "великим і ганебним російським дизельним гамбітом" – і зауважує, що ціни на заправках він так і не збив.

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А винним призначили кого? Ну, звісно ж, Україну. Зеленський, мовляв, "хоче створити проблеми нашим фермерам з дизелем", тож Україні "час мати нового президента". Тим часом росія, за словами Зеленського, "подякувала" за зняття санкцій п'ятьма КАБами по житлових будинках Запоріжжя.

І це – до виборів, поки Трамп ще сподівається виграти. Тепер уявіть після: його партія програла, а він не визнає. Два місяці війни за сертифікати й крісла в Палаті – саме взимку, коли росія б'є по енергетиці. Вашингтон зайнятий собою. А президентові, який бореться за легітимність удома, дуже знадобиться швидка "перемога" за кордоном – наприклад, "мир", за який платитиме не він. Це моя оцінка, не факт. Але дизельна історія показує, в який бік гнеться ця логіка.

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Москва, звісно, допоможе. У 2024-му американські спецслужби офіційно визнали російським фейком відео, де нібито знищують бюлетені в Пенсильванії. На початку 2025-го спецгрупу ФБР з протидії іноземному впливу розпустили. Висновки робіть самі.

І про легітимність. Людина, яка не може беззастережно пообіцяти визнати результат виборів у власній країні, радить українцям змінити президента. Можна як завгодно ставитися до Зеленського, але хто керує Україною – вирішують українці. На виборах, коли скінчиться воєнний стан.

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У 2004-му ми вже бачили спробу вкрасти вибори – і бачили, як її зупинили: Майдан на вулицях і Верховний Суд, який визнав результати другого туру недійсними. Американці зараз складають іспит, який ми вже складали двадцять два роки тому. А наше завдання – провести повоєнні вибори так, щоб до них не причепився жоден Тіктін: ні вашингтонський, ні московський.

Тож 3 листопада дивіться на Америку не як уболівальники. Нам не потрібен "наш" переможець – нам потрібна Америка, яка одужує від важкої хвороби "трампулізм", працює як задумано і визнає вибір власних виборців. А поки вона з'ясовує стосунки сама з собою, наша робота – не чекати: власна зброя, Європа, санкційний тиск на всіх майданчиках, де нас чують.

І якщо ще не бачили "Громадянську війну" – подивіться. Це не прогноз. Це щеплення, бустер якого дуже потрібен Америці.

Хоча, хто знає, може так статись, що це був прогноз. Про "Ідіократію" теж ніхто не міг би повірити...

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