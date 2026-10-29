Багато людей дивуються, чому Трамп ігнорує гострі ЕКОНОМІЧНІ питання, за які його критикує опозиція. Адже всі знають, наскільки американський виборець чутливий до ціни палива на заправках. І коли демократи розказують про провал економічної політики Трампа, він мав би захищатися.

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Але, на жаль, опоненти Трампа живуть у МИНУЛОМУ. Це в минулому виборці обирали владу, враховуючи свої економічні інтереси і цінності.

В минулому у Трампа просто не було б шансів перемогти у виборах, бо він ґвалтував дівчат і був засуджений за шахрайство.

В тому минулому, яке ми ще пам'ятаємо, політики йшли у відставку, коли підвозили дітей в школу на службовій машині, або отримували подарунок, дорожчий за кілька сотень доларів.

Але зараз зовсім інші часи, і виборець Трампа не чекає від нього чесності, чи що він перестане ґвалтувати жінок.

Виборець Трампа чекає від Трампа шоу. Його виборцю ПРИКОЛЬНО, що він обирає собі президентом клоуна! Виборець Трампа хоче бачити на чолі своєї країни таке саме бидло, як і він сам, щоб втерти носа всім цим розумникам у краватках, які вчилися в університетах і зараз є його менеджерами.

Тому коли демократи розказують, що за Трампа ціни на пальне полетіли в космос, Трамп розказує, що хоче перейменувати Атлантичний океан на океан Трампа.

Син Трампа летить з російським олігархом в Монголію під ковпаком ФСБ? Трамп розказує на передвиборчому мітингу про сраку Нікі Мінаж.

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В минулому це був би провал і виборці послали б до біса шахрая, ґвалтівника і просто дебіла, який претендує на ядерну кнопку держави номер один у світі.

Але минуле закінчилося і тепер можна робити все, що завгодно. Колись серіал Чорне Дзеркало випередив свій час, коли в серіалі прем'єр міністр мав виграти свеню в прямому етері.

Тоді це був кітч і епатаж. Нам, дурачкам, тоді було смішно. Ми не могли собі уявити, що це не гумор, а ПРОРОЦТВО!

А зараз грати свеню – це стандарт. Сучасні політики від США до України грають свеней цілими днями багато разів. Щоб тільки виборці бачили шоу. Щоб тільки їм було не нудно.

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І знаєте що? Я не здивуюся, якщо Трамп виграє вибори в Конгрес. Проти нього соціологи, політологи, громадські діячі, активісти – всі ці розумники, які закінчували гарварди/стенфорди.

Але за Трампа – бидло, яке хоче розваг і я, якщо чесно, більше вірю у бидло.

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