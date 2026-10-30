Події у Литві, Польщі та Болгарії дедалі більше нагадують не окремі кримінальні епізоди, а взаємопов'язані дії проти інфраструктури супутникового зв'язку Starlink. І якщо підозри європейських правоохоронців щодо причетності російських спецслужб підтвердяться, йтиметься про цілеспрямовану диверсійну кампанію проти технологічної інфраструктури, яка має критичне значення для України.

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29 жовтня Бюро кримінальної поліції Литви повідомило про встановлення двох підозрюваних у спробі підпалу обладнання Starlink у Вільнюсі, що сталася в ніч на 18 жовтня.

Обидва чоловіки проживають у Німеччині. Один має подвійне громадянство Німеччини й Туреччини, інший – Німеччини й Сербії. За інформацією заступника керівника Бюро кримінальної поліції Саулюса Брігінаса, вони прибули до Литви напередодні нападу та залишили країну невдовзі після його здійснення.

За даними слідства, жодних інших зв'язків із Литвою підозрювані не мали. Правоохоронці вважають, що їхня поїздка була заздалегідь спланована саме для здійснення нападу.

Ціллю стала інфраструктура Starlink на території підприємства Delska у районі Аукштєї-Панеряй у Вільнюсі. Йдеться не просто про склад телекомунікаційного обладнання, а про наземний вузол супутникового зв'язку, пов'язаний із мережею американської компанії SpaceX.

За повідомленням прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса, об'єкт забезпечував роботу дев'яти супутникових антен, зв'язок через які використовує Україна.

Напад стався приблизно о другій годині ночі. Виникла пожежа, однак завдяки попередженню спецслужб про можливу загрозу, посиленій охороні та оперативним діям працівника служби безпеки обладнання вдалося врятувати. Порушень у роботі зв'язку не зафіксовано.

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27 жовтня прокуратура Литви офіційно повідомила обом чоловікам про підозру у злочинах, пов'язаних зі створенням і діяльністю організованої терористичної групи, співучастю в терористичній діяльності, прибуттям із терористичною метою та вчиненням терористичного акту, який міг спричинити тяжкі наслідки.

Наразі вони перебувають під вартою в Німеччині. Причому затримали їх на підставі європейських ордерів, виданих Болгарією у справі про аналогічний напад.

І це принципово важлива обставина.

23 вересня у польському населеному пункті Воля-Кробовська було підпалено обладнання електроживлення наземної станції Starlink. Польська прокуратура розпочала розслідування за підозрою у диверсії та діяльності на користь іноземної розвідки.

Головні історії дня

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило, що у справі встановлено двох підозрюваних, які проживали в Німеччині. Їх затримали 12 жовтня. Окремо було затримано особу, яка, за даними слідства, здійснювала попередню розвідку об'єкта та передавала зібрані матеріали через Telegram.

Польська прокуратура прямо заявила про обґрунтовану підозру, що виконавці діяли за дорученням російських спецслужб із метою порушення роботи Starlink у Центральній та Східній Європі.

9 жовтня аналогічний напад стався в Болгарії, на об'єкті Plana Teleport поблизу Софії. Було підпалено супутникові антени, частина обладнання зазнала серйозних пошкоджень.

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28 жовтня болгарське керівництво підтвердило, що встановлених підозрюваних затримали в Німеччині після оголошення в міжнародний розшук.

Литовські слідчі заявляють про прямі зв'язки між епізодами у трьох країнах. За їхньою інформацією, підозрювані в литовському нападі причетні також до болгарського епізоду, тоді як безпосередніми виконавцями польського підпалу були інші особи з пов'язаного середовища.

Отже, маємо три напади на інфраструктуру однієї супутникової системи протягом менш ніж місяця. Усі три країни є членами НАТО.

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Що це означає з погляду діяльності спецслужб?

Передусім простежуються ознаки можливої транскордонної диверсійної мережі, учасники якої проживають в одних державах, здійснюють напади в інших, тоді як організаційні та координаційні центри можуть перебувати за межами країн, на території яких скоюються злочини.

Звертає на себе увагу й характер підготовки: короткочасні поїздки, заздалегідь визначені об'єкти, швидке залишення території після нападу та використання цивільної транспортної інфраструктури для пересування.

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Це відповідає відомим принципам функціонування диверсійних мереж із залученням посередників і найманих виконавців. Водночас остаточну структуру мережі, механізми фінансування та конкретних замовників має встановити слідство.

Другий аспект – вибір цілей.

Starlink давно перестав бути лише комерційною системою доступу до інтернету. Для України супутниковий зв'язок має критичне значення у військовому управлінні, координації підрозділів, роботі безпілотних систем і забезпеченні стійкості комунікацій.

Тому напади на його наземну інфраструктуру в Європі можуть переслідувати відразу кілька цілей: створення ризику перебоїв зв'язку, завдання матеріальних збитків, психологічний тиск на операторів і демонстрацію вразливості європейської критичної інфраструктури.

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Водночас необхідно розуміти, що пошкодження окремого наземного вузла не означає автоматичного припинення роботи всієї супутникової мережі. Реальний вплив залежить від архітектури системи, наявності резервних потужностей і можливостей перерозподілу навантаження.

Третій аспект – російський слід.

Литовське керівництво розглядає напад як можливий елемент гібридної війни росії проти Європи та України. Польська прокуратура пішла далі, офіційно сформулювавши підозру щодо дій на замовлення російських спецслужб.

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Однак станом на 30 жовтня публічно не представлено остаточних доказів того, що всі три напади безпосередньо координувалися з єдиного центру в москві. Це необхідно чітко відокремлювати від обґрунтованих оперативних версій та попередніх висновків правоохоронних органів.

Мій висновок.

Європа стикається з небезпечною тенденцією: війна росії проти України дедалі виразніше поширюється на інфраструктуру держав, які забезпечують українську обороноздатність.

Мета потенційного противника не обов'язково полягає у знищенні всієї супутникової системи. Достатньо створювати постійну загрозу для її наземних вузлів, змушувати операторів витрачати додаткові ресурси на захист і демонструвати, що підтримка України може мати цілком реальні наслідки навіть далеко від фронту.

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Відповідь на такі загрози не може обмежуватися лише поліцейськими заходами. Необхідні спільна контррозвідувальна робота європейських держав, системний обмін інформацією про диверсійні мережі, встановлення організаторів і каналів фінансування, посилення захисту критичних об'єктів та резервування життєво важливих систем зв'язку.

Для України особливе значення має поглиблення співпраці з європейськими спецслужбами щодо виявлення й нейтралізації загроз інфраструктурі, яка безпосередньо забезпечує нашу оборону.

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І головне: якщо замовниками цих нападів справді є російські спецслужби, то йдеться вже не про звичайні диверсії проти окремих підприємств, а про цілеспрямоване перенесення елементів війни на територію НАТО.

Це питання не лише безпеки Starlink. Це питання спроможності Європи захистити власну критичну інфраструктуру від організованої підривної діяльності.

І водночас це черговий тест на готовність європейських держав усвідомити: сучасна гібридна війна не починається з перетину кордону танками. Вона може починатися з невеликої диверсійної групи, підпалу обладнання зв'язку та спроби залишити ці дії без належної політичної й безпекової відповіді.

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