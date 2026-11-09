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Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,3 т.
Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника
Ілюстративне фото. Поліція Польщі. Джерело: Andrzej Rembowski / Pixabay

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові (Польща), помер у лікарні. Від моменту госпіталізації його стан оцінювали як критичний, а лікарі кілька разів оперували нападника.

Він помер вранці, 9 листопада. Про це пише польське видання onet з посиланням на правоохоронців.

"Повідомляємо, що винуватець трагічних подій помер сьогодні вранці в лікарні", – йдеться у заяві малопольської поліції на платформі X.

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника

Повідомлення. Джерело: Скриншот

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Малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар повідомив, що нападник помер у понеділок о 4:30 ранку. Від самого початку його стан був критичним.

"Боротьба за порятунок життя цієї людини тривала, незважаючи на скоєне нею зло. Він переніс щонайменше три операції", – сказав він.

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника

Стрілець Міхал Оксінський. Джерело: Скриншот

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