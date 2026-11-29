Українець, який вчинив самоспалення у Варшаві, раніше навчався у двох польських університетах, але мав труднощі з навчанням. Поліція розслідує обставини інциденту за версією доведення до самогубства.

Відео дня

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела. Журналісти з'ясували подробиці навчання та життя українця в Польщі.

Що відомо про українця

Постраждалий є програмістом і має польський ідентифікаційний номер PESEL. За інформацією співрозмовника видання, дорогою до лікарні чоловік ще перебував при свідомості та встиг розповісти, що мешкає в Польщі чотири роки, а його родина залишилася в Україні.

Серед особистих речей українця знайшли обгорілий студентський квиток Вроцлавської політехніки. Як з'ясувалося, це був його перший університет, однак через систематичні пропуски занять студента мали відрахувати.

Згодом чоловік вступив до Ченстоховської політехніки, де проживав у студентському гуртожитку. Однак і там у нього виникли проблеми з навчанням, через які йому також загрожувало відрахування.

Студенти, які мешкали з чоловіком в одному гуртожитку, розповіли поліції, що він був замкнутим і майже не спілкувався з іншими мешканцями.

Відомо, що він захоплювався комп'ютерними іграми. За словами сусіда по кімнаті, саме це могло впливати на відвідування занять.

"Він грав цілими ночами, а вдень відсипався", – розповів сусід по кімнаті.

РЕКЛАМА

Наразі обставини самоспалення українця у Варшаві розслідують як можливе доведення до самогубства.

Що передувало

Інцидент стався ввечері 25 вересня в центрі Варшави, на вулиці Краківське передмістя, навпроти Президентського палацу та біля будівлі Міністерства культури Польщі. Чоловік облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

Очевидці загасили полум'я за допомогою вогнегасників. Потім постраждалого з важкими опіками доправили до Військово-медичного інституту. Згодом Сенатор Гжегож Схетина підтвердив, що постраждалий є громадянином України та має Карту поляка.

Головні історії дня

На місце події прибули співробітники Служби державної охорони, які викликали медиків, пожежників і поліцію. За інформацією одного з місцевих видань, чоловік мав при собі документи, у яких вимагав рівного ставлення до українців і поляків.

Раніше OBOZ.UA розповідав, у Варшаві невідома жінка напала на українського бійця ММА Віталія Ляликова. За словами 23-річного спортсмена, пасажирка вдарила його по голові, плювала в його бік і намагалася штовхнути ногою, однак він не став відповідати їй ударами, обмежившись зйомкою того, що відбувалося, на телефон.