Китай має власний багаторазовий космоплан, про який майже нічого не відомо. Офіційно апарат називається просто "багаторазовий експериментальний космічний апарат", а ім 'я Шеньлун, тобто "Божественний дракон", вигадали вже китайські ентузіасти.

Відео дня

Його найближчий аналог американський Boeing X-37B. Тож сьогодні Китай і США є єдиними країнами, які літають на багаторазових космопланах після того, як у 2011 році списали американські шатли.

За оцінками, Шеньлун має близько 10 метрів завдовжки, тоді як X-37B приблизно 9 метрів.

Схема в них однакова, це безпілотний апарат з несучим корпусом, який стартує вертикально на ракеті і автономно сідає на злітну смугу, як літак. Китай виводить його ракетою Long March 2F, тією самою, що доправляє на орбіту пілотовані кораблі "Шеньчжоу", зі старту в Цзюцюані. Тому масу апарата аналітики оцінюють у 7–8 тонн. Оператором є корпорація CASC, яка не розкриває ні характеристик, ні призначення, обмежуючись формулою про "технологічну перевірку багаторазових апаратів в інтересах мирного використання космосу".

Тенденція його польотів промовиста. Перша місія у вересні 2020 року тривала лише дві доби, друга у 2022 році 276 діб, третя з грудня 2023 року близько 266 діб. Четверта стартувала 7 лютого 2026 року і триває досі. 22 червня компанія LeoLabs зафіксувала поруч з космопланом невідомий об'єкт, який не збігався з жодним іншим у її каталозі, і Космічні сили США внесли його до реєстру.

Згодом з'ясувалося дещо цікавіше. За даними астрофізика Джонатана Макдавелла, апарат під час нинішньої місії двічі випускав і знову захоплював той самий малий супутник. Тобто Китай відпрацьовує не просто політ, а маневрування і захоплення об'єктів на орбіті.

РЕКЛАМА

Таємничість зберігалася до останнього. 26 жовтня 2026 року Розвідувальне управління Міноборони США вперше оприлюднило чітке зображення апарата у відкритій оцінці загроз у космосі. Показово й те, що Китай не зареєстрував ні місії Шеньлуна, ні випущені ним об'єкти в ООН, як того вимагає Конвенція про реєстрацію.

Американський X-37B поки що попереду. Він літає значно довше, від 434 до 908 діб на останніх місіях, і вміє виходити на високі еліптичні орбіти. У серпні минулого року він стартував у восьму місію, щоб випробувати квантові інерційні датчики і високошвидкісний лазерний зв'язок. Шеньлун поки працює на низькій орбіті, але тривалість його місій стабільно зростає.

Головні історії дня

Офіційно обидві країни говорять про відпрацювання маневрування, багаторазовості та розгортання малих супутників. Насправді ж це елементи систем військового космосу, і саме вони змінюють контур майбутньої війни.

Такий апарат може тижнями непомітно наближатися до чужого супутника, фотографувати його, перехоплювати сигнали, а за потреби осліпити чи зіштовхнути з орбіти, не залишивши уламків і доказів. Він здатен швидко вивести нові малі супутники замість знищених, щоб армія не втратила зв'язок і розвідку в розпал конфлікту. А багаторазовість дозволяє після кожної місії змінювати корисне навантаження, тож сьогодні це розвідник, а завтра інспектор чи мисливець за чужими апаратами.

РЕКЛАМА

Ми в Україні добре знаємо, що війна виграється там, де ти бачиш противника раніше, ніж він тебе. Starlink, супутникова розвідка і навігація стали для нас життєвою необхідністю, бо без них не працює наша основна зброя – дрони і артилерія.

Тепер боротьба переходить на рівень вище, і перемагатиме той, хто зможе засліпити чужі "очі" на орбіті й зберегти власні.

Космос перестав бути простором для науки і стає новою лінією фронту, на якій Китай уже вийшов на принципово нові позиції.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...