Zoom заборонив чиновникам у Росії користуватися сервісом: у Кремлі відповіли

Компанія Zoom Video Communications, яка володіє сервісом для відеоконференцій, заборонила продавати свою програму російському держсектору.

Про це повідомляє "Коммерсант", відзначаючи, що заборона не тимчасова, а ймовірно несе довгострокову перспективу. Крім Росії, заборона також зачепила держустанови і держкомпанії в СНД.

На думку російського експерта Дмитра Одинцова, рішення Zoom пов'язано із санкційними ризиками.

"З огляду на те, що США – це головний ринок для Zoom, компанія намагається вилучити будь-які приводи, які можуть підірвати їхній імідж", – сказав він.

У Кремлі, відповідаючи щодо заборони Zoom, сказали, що президент РФ Володимир Путін не користується цим сервісом і на його роботу це ніяк не відіб'ється.

"Президент сам під час численних відеоконференцзв'язків Zoom не користується, і в робочих планах Zoom теж не використовуємо. Існують закриті канали, які дозволяють проводити відеоконференції. Можна висловити жаль і нерозуміння, чому російські держустанови, чому виші теж позбавлені можливості корпоративно продовжувати наявні контракти, але, на жаль, це американський сервіс, офіс у них взагалі в Польщі", – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Представник Кремля сказав, що російські оператори зв'язку зможуть компенсувати відсутність такого сервісу.

"У нас багато аналогічних сервісів, але все-таки стабільність роботи залишає бажати кращого, тому потрібні доопрацювання", – додав Пєсков.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зареєструватися в Zoom і почати користуватися відеозв'язком.

Також компанія Facebook презентувала новий сервіс Messenger Rooms, аналог Zoom.