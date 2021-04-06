Днями, півсвіту і особливо вся "скрепоносна" Росія, обговорювали дезу про сатанинських кросівках (нібито від Найк) з диявольською пентаграммой, цифрою 666 і краплею людської крові, в підошвах розпроданої партії спортивного взуття. Коротка богословська довідка від пастора-капелана і релігієзнавця:

Далі текст мовою оригіналу

Никакой Найк, как быстро выяснилось, этих кроссовок не делал…. Но "духовная" публика агонизирующей чекистской империи, клюнула на эту утку и вновь возмущалась кровавым сатанизмом разлагающегося Запада….

При этом настоящая пентаграмма, на лбах Путина и его опричников, российский народ особо не беспокоит. Они умудряются её не замечать, несмотря на очевидную человеческую кровь, которой она светится и каковую эти вампиры потребляют. И это вам не теоретическая, не якобы запаянная, вроде как присутствующая, капля крови в подошве распроданной аферистом партии из тысячи кроссовок (который уже таки нарвался за это на иск от Nike)… Реальная кровавая печать на Кремле, и море крови, в котором купаются чекисты-браточки в Украине, Грузии, Сирии и т.д. - не особо обсуждается у них за поребриком…

Как теолог заявляю… Информационный вброс с "кроссовками от Nike", сделан в эти дни специально. Черти в Кремле хотят, что бы народ обсуждал именно липовые американские лапти, с мифической каплей крови, а не русские валенки и ватники, по уши окровавленные убийствами тысяч украинцев с 2014-го и десятками миллионов жертв этого красного Зверя, за прошедшие сто лет… Капелланский привет россиянам и очередные поздравления с приближающей Пасхой!