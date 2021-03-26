Отношения постсоветской России и Китая можно назвать уникальным в мировой истории геопсихологическим феноменом. Китайцы великолепно использовали в своих интересах глубочайший комплекс, испытываемый тщеславной российской политической "элитой" в результате ее поражения в холодной войне, потери статуса мировой сверхдержавы и распада империи.

Вдруг ставшее таким модным во властных и околовластных кругах "евразийство" было идеологически вторичным, явилось функцией обиды на Запад и выполняло для российской "элиты" роль психологической прокладки в критические дни ее отношений с Западом. Блоковским скифам с раскосыми и жадными глазами очень уж хотелось попугать и пошантажировать вечно притягательный и вечно ненавидимый ими Запад, повернувшись к нему своею азиатской рожей. Постепенно маска (ничего, кстати, не имеющая общего с современной Азией) приросла, и никакой другой рожи у российской "элиты" не осталось.

Китайцы все это прекрасно понимали и относились к российским заигрываниям скептически и в то же время деловито, с неизбежной дозой снисходительного и высокомерного презрения.

"Священный Азиопский Союз императоров Ху и Пу — это союз кролика и удава — лет пятнадцать назад предупреждал ваш покорный слуга. — Он неизбежно приведет к полной и окончательной Ху-изации нашего маленького Пу и нас всех вместе с ним! Мы просто не заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких-нибудь вассалов в нашем ближнем зарубежье, мы сами уже превращаемся в ближнее зарубежье Китая. Панмонголизм — хоть имя дико, но нам ласкает слух оно".

Шли годы. Тяжелая душевная болезнь Русского пациента заметно прогрессировала. "Обида на Запад", "конфронтация с Западом" постепенно переросли в полномасштабную гибридную войну православно-воровской Дзюдохерии с декадентским англо-саксонским миром. Соответственно возрастала не только психологическая, но уже политическая и экономическая зависимость от КНР нашего древнего арийского племени, спустившегося некогда с Карпатских гор, помахивая своей дополнительной хромосомой духовности.

Вот уже два года, перемещаясь из одной телестудии в другую, высокородный внук Молотова — Риббентропа постоянно доносит нам с одинаково сияющим счастливым лицом одну и ту же благую весть — сам товарищ Си якобы лично поведал ему заветное: Мы теперь стоим с вами спина к спине.

Этот маскулинный образ, безусловно, близок генетически нашему герою. Именно так, спиной к спине, стояли два его великих дедушки в 1939–41 годах, скрепляя совместно пролитой кровью свой ценностный союз против англосаксонских поджигателей мировой войны.

Подобные настроения характерны для российско-китайского диалога последнего десятилетия. В ходе его российская сторона все время старается встать на цыпочки и дотянуться до стилистики пафосных деклараций двух высоких договаривающихся сторон, робко заикаясь даже о статусе военно-политического союза. В то время как китайская сторона последовательно указывала своему младшенькому партнеру на его подлинное место в этом дуэте:

"Создание военно-политического союза нецелесообразно, так как это может сопровождаться большими затратами и рисками оказания взаимной поддержки в случае войны.

А вот приграничное сотрудничество развивается слишком медленно. При обсуждении погранично-территориальных проблем присутствуют настроения, связанные с так называемыми китайскими экономической, демографической и военной "угрозами". Никаких таких угроз в природе нет".

Раздражение китайских товарищей загадочной русской душой вполне понятно. Ведь еще 24 мая 2014 года заместитель Председателя КНР тов. Ли Юаньчао доходчиво разъяснил, обращаясь на Санкт-Петербургском экономическом форуме непосредственно к вождю Русского Мира: "Вся земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба".

Но вот в самые последние дни из Пекина стали, наконец, раздаваться сигналы, которые действительно можно интерпретировать в духе никоновской "спины к спине". Впервые МИД КНР осудил введение США очередных санкций в отношении РФ. Напомним, что с 2014 года и по сегодняшний день КНР де-факто участвует в программе американских экономических санкций. Китайские банки отказываются обслуживать российские компании, внесенные в черный список.

22–23 марта Лавров посетил Пекин. Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. Сначала он демонстративно нацепил спорную, мягко говоря, медицинскую маску. А затем, разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил: "А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?"

Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал. Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников. Уже заканчивалась операция "Глайвиц", призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины. Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же, как в 2014-м.

У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.

Сценарий №1. Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля.

Подобный результат после семи лет разговоров, переговоров, увещеваний, форумов и форматов станет полным крахом системы европейской безопасности. Отныне игра на континенте будет идти только по российским правилам. Что для США будет означать не только их уход из Европы. И не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия Запад.

США останутся заметным на мировой сцене кастрированным экономическим гигантом, но кто тогда сможет поверить их политическим или тем более военным гарантиям, например, в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия? Япония? Австралия? Все амбициозные планы Вашингтона по созданию противостоящего Китаю Quad Alliance обнуляются.

В образовавшемся геополитическом вакууме Китай беспрепятственно и демонстративно реализует те судьбоносные замыслы, которые его лидеры оставляли поколению своих наследников (Тайвань, стратегические проливы, спорные острова и т.д.). Другим языком заговорит он и в торговых переговорах с США.

23 августа 1939 года со сталинских стапелей сошел ледокол "Адольф Гитлер" и приступил к реализации поставленной перед ним всемирно-исторической задачи — уничтожению демократического Запада. И летом 1940 года ледокол был очень близок к выполнению своей миссии.

Сегодня в Москве и Пекине к демократическому Западу относятся примерно так же, как 80 лет назад к нему относились в Берлине и Москве, если не хуже.

Только на этот раз Москва будет не конечным бенефициаром проекта, а рабочим телом планировщика — пиратской шхуной "Владимир Путин", призванной психологически сокрушить Запад.

Сценарий №2. Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити... глубинное государство концентрируется, США вводят "адские санкции" против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается.

Он отстраняется от власти своим ближайшим окружением: коалицией прагматиков, которые ненавидят его за то, что он начал войну, и бешеных, которые ненавидят его за то, что он не закончил ее по формуле "мы в рай, а они просто сдохнут". Уход пахана мафии оставляет выжженную политическую пустыню, обозленное население и каскадный взрыв внутримафиозных имущественных конфликтов всех против всех. В нарастающей атмосфере хаоса и безвластия возникает серьезная угроза жизни и безопасности миллионов китайскоязычных трактористов, шахтеров, коммерсантов, бойцов Триады, обитающих на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока. Своевременный ввод (для наведения порядка) ограниченных контингентов вежливых желтых человечков горячо приветствуется, в том числе и подавляющим большинством русскоязычных трудящихся. В ходе свободного волеизъявления на стихийно возникающих локальных референдумах Сибирь, Дальний Восток и Священное Северное море (Бэйхай) возвращаются в родную гавань Империи Юань. Замечательный подарок товарищу Си по случаю провозглашения его пожизненным правителем, а может быть, даже и основателем новой китайской династии.

Как и обещал нам когда-то товарищ Ли, трудолюбивые китайцы успешно наведут Порядок Неба в Едином государстве Великая Евразия — Третья Орда

Все вышесказанное прекрасно понимают прагматики в Кремле. Их спор с бешеными продолжается в том числе и внутри черепной коробки того, кого Байден назвал убийцей. Мягкая китайская сила активно включилась в этот академический диспут. Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым.

Третья после Империи Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина.