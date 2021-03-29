У Росії вибухнув газ у висотці, обрушилися 7 квартир: фото та відео смертельної НП

У дев'ятиповерховому житловому будинку в місті Зеленодольськ Республіки Татарстан (РФ) увечері 29 березня сталася вибух, попередньо – газу.

Як наслідок, загинула як мінімум одна особа, ще троє постраждали. Всіх мешканців будинку евакуювали. Про це повідомила пресслужба МНС Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомлення про вибух на вул. Леніна, 39 А рятувальники отримали о 22:44.

У будинку обрушилися сім квартир: шість на сьомому поверсі й одна на восьмому. Між цими поверхами зруйнувалося перекриття. Відомо, що всього в цій багатоповерхівці 50 квартир.

Будинок, де стався вибух Скрин відео

З-під завалів вдалося врятувати жінку, а жертвою НП став чоловік. Даних про інших постраждалих поки немає.

"Серед причин події розглядаються витік газу із системи, або несправність плити, а також неуважність мешканців, що заснули з увімкненою плитою", – сказав співрозмовник агентства "Интерфакс".

Спецслужби під будинком, де вибухнув газ Скриншот відео

Як видно на фото та відео, знятих на місці події, в будівлі повилітали вікна.

Вибух у Зеленодольську Скриншот відео

Точну причину та обставини вибуху належить з'ясувати уповноваженим службам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 27 березня, на Лісовому масиві стався пожежа, а потім вибух у під'їзді багатоповерхівки. Загорівся сміттєпровід, а на першому поверсі його розірвало зсередини.