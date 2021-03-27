У Росії злякалися ідеї Маска про ядерне бомбардування Марса

У Росії вважають, що ідеї тераформування (перетворення атмосфери іншої планети для створення умов, як на Землі) Марса, які озвучували в США, є прикриттям для виведення ядерної зброї в космос.

Таку думку в своєму Telegram-каналі висловив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він переконаний, що цю зброю можуть використати проти Землі.

"Той, хто закликає до "тераформування" Марса чи інших планет, прекрасно розуміє, що це лише привід для виведення в космос ядерної зброї, яке якщо й стане в нагоді, то тільки для того, щоб "терраформувати" нашу Землю. Причому назавжди", – написав він.

Американський мільярдер і глава компанії SpaceX Ілон Маск раніше називав використання ядерних снарядів найшвидшим способом тераформування Марса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маск анонсував, що польоти космічних кораблів на Марс почнуться задовго до 2030 року.