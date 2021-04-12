У Росії пенсіонери побилися за прострочену їжу. Відео

У Воронежі (Росія) пенсіонери влаштували бійку за прострочені продукти, які співробітниця місцевого супермаркету несла на смітник.

Як повідомляє "Блокнот", жінка підвезла візок із простроченням і її оточили люди, які буквально стали виривати продукти.

У "битві" за продукти брали участь близько десяти людей, які розтягували їжу. Через такі дії працівниці магазину довелося відійти від візка, поки пенсіонери ділили їжу.

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Відзначимо, що один із чоловіків після бійки відніс продукти в свій кросовер KIA, який був недалеко припаркований. У Росії ціна такого нового авто починається від 1,6 млн рублів (близько 590 тисяч гривень).

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