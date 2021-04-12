У Росії голосно заявили про створення підводного корабля BOSS

Олексій Тітофф Новини Росії 21:24, 12.04.2021 Оновлено: 21:50, 12.04.2021

У Росії повідомили, що розробили проєкт корабля, який поєднує в собі функції підводного човна та надводного патрульного судна.

Розробкою займається Центральне конструкторське бюро "Рубін". Проєкт отримав позначення "Страж", але на світовому ринку корабель будуть просувати під позначенням Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS), пише ТАСС.

Зазначається, що корабель зможе занурюватися під воду і вести приховане спостереження. Також під водою можна буде ховатися від несприятливої погоди.

"Він також може служити недорогим навчальним засобом для підготовки екіпажів та інфраструктури до закупівлі в майбутньому класичних підводних човнів", – розповіли в "Рубіні".

ЦКБ "Рубін" у РФ займається створенням атомних і неатомних підводних човнів і є найбільшим у Росії конструкторським бюро морської техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через проблеми перенесли спуск атомного крейсера "Адмірал Нахімов".

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Тимошенко з'явилася в Раді у стильному костюмі й на високих підборах. Фото

Українець Чумак про ЧЄ в Росії: відчував, що перебуваю на території ворожої країни

Жданов: Путін боїться зазнати поразки в Україні, США глузують з нього

Перед загибеллю встиг зателефонувати мамі: снайпер РФ убив ще одного молодого захисника України

Ердоган зайняв проукраїнську позицію в період загострення ситуації на Донбасі