У Путіна відреагували на санкції Байдена та заяви Зеленського

У Росії не мають наміру вводити санкції у відповідь проти США, проте останнє слово за главою РФ Володимиром Путіним. Водночас у Кремлі не коментували запит на телефонну розмову президента Володимира Зеленського з Путіним.

Про це було сказано під час спілкування прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова із журналістами в п'ятницю, 16 квітня, передає "Інтерфакс".

"Загалом принцип взаємності ніхто не відміняв. Усе залежатиме від рішення, яке ухвалить глава держави (Путін. – Ред.)", – відповів Пєсков на американські санкції.

Також він розповів про можливу зустріч Путіна і Байдена.

"Що стосується виступу, то він (Байден. – Ред.) зробив низку пропозицій щодо зустрічі, вона перетинається з пропозицією, яку раніше озвучив Путін. Зрозуміло, буде потрібен якийсь час, щоб проаналізувати цю пропозицію, і відповідно до рішення глави держави відповідь буде надано в такій формі і тоді, коли ухвалить рішення президент Росії", – сказав Пєсков.

Відзначимо, що прессекретар Путіна сказав, що не коментуватиме слова Зеленського про дзвінок Путіну.

"Я залишаю без коментарів це. У постійному контакті перебувають політрадник і помічники глав держав. Тому оперативні питання вони можуть обговорювати регулярно", – повідомив він.

Але водночас Пєсков додав, що переговори Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель можуть сприяти нормалізації ситуації на Донбасі.

"Для нас було б дуже важливо, щоб і Макрон, і Меркель під час конференц-зв'язку із Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували на необхідності безумовного дотримання режиму припинення вогню", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня оприлюднили повні списки росіян і компаній, що потрапили під санкції США.