У Путіна видали, що скупчення військ біля кордонів України "не повинно нікого турбувати"

У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

Про це в четвер, 1 квітня, сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, так Росія прагне гарантувати безпеку своїх кордонів.

"Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", – цитує Пєскова "ТАСС".

У Кремлі вважають, що потрібно "бути напоготові" через нібито наявну підвищену активність збройних сил НАТО, інших об'єднань, а також окремих країн. Водночас Пєсков укотре спробував спростувати участь військ РФ у війні на Донбасі, назвавши конфлікт "громадянським".

На платформі Conflict Intelligence Team з'явилася карта, на якій можна відстежувати розгортання російських військ біля кордону з Україною. На ній представлено відео з доказами скупчення військової техніки РФ, здебільшого в Криму і Ростовській області.

Карта скупчення військ РФ. citeam.org

Нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Росія наростила кількість військ біля кордонів України, а також на території тимчасово окупованого Криму й окремих районів у Донецькій і Луганській областях.

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.