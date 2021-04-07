У Москві намагалися зірвати показ фільму про Крим через слово "анексований". Відео

У Москві намагалися зірвати показ фільму "Дорога додому" білоруського режисера Артема Любача про окупований Росією Крим.

Стрічка була представлена у межах "Артдокфест". Як повідомляється на сторінці фестивалю в Instagram, на показ прийшло кілька десятків активістів SERB (прокремлівський рух), які викликали поліцію. Їм не сподобалося, що півострів названий у фільмі анексованим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Активісти намагаються довести, що фільм - це "ворожа пропаганда".

Представники руху почали вимагати, щоб фільм зняли з показу, бо це "порушує російське законодавство" і є "ворожої пропагандою".

"Провокатори викликали поліцію, тому що їм не сподобалося слово "анексований" Крим в анонсі фільму. Поліцейські не знали, що робити", – розповів розповів "МБХ-Медіа" режисер Кирило Нешаєв. Він підкреслив, що поліцейських було досить багато, "15 осіб з патрульними на вулиці".

Активісти заявили, що показ фільму нібито порушує російське законодавство.

Організатор фестивалю Віталій Манський уточнив, що активістів було близько 20 осіб.

"У якийсь момент, коли активісти стали заважати перегляду фільму, на них почали кричати глядачі в залі. Через деякий час активісти SERB поїхали з кінотеатру разом з поліцейськими", – сказав він "Дождю".

Відзначимо, що режисером фільму "Дорога додому" є Артем Любач з Білорусі. Стрічка розповідає про 28-річного Павла, який переїхав з Криму в українське село і намагається інтегруватися в нове суспільство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин спрогнозував можливу деокупацію Криму через 3-4 роки.