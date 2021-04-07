У Кремлі виступили проти США у "нормандському форматі"
У Кремлі вважають, що обрана США політика щодо України унеможливлює участь цієї країни в переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".
Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його слова цитує російське видання "РБК".
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", – висловився він.
Нагадаємо: раніше в МЗС України сказали, що США можуть взяти участь у "нормандському форматі" в разі досягнення консенсусу між його сьогоднішніми учасниками.
А віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припустив, що до переговорів можуть долучити також Польщу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що вони не братимуть участі в засіданнях політичної підгрупи ТКГ, поки з них не буде вилучено "громадську експертку" Маю Пирогову.
Олексій Резніков заявив, що українська делегація в ТКГ більше не поїде до Мінська для переговорів і зустрічей після скасування карантину.
Пізніше Кравчук зазначив, що після завершення карантину через пандемію переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.