У Кремлі виступили проти США у "нормандському форматі"

Марина Ліснічук Новини Росії 09:44, 7.04.2021 Оновлено: 10:50, 7.04.2021

У Кремлі вважають, що обрана США політика щодо України унеможливлює участь цієї країни в переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його слова цитує російське видання "РБК".

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", – висловився він.

Нагадаємо: раніше в МЗС України сказали, що США можуть взяти участь у "нормандському форматі" в разі досягнення консенсусу між його сьогоднішніми учасниками.

А віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припустив, що до переговорів можуть долучити також Польщу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що вони не братимуть участі в засіданнях політичної підгрупи ТКГ, поки з них не буде вилучено "громадську експертку" Маю Пирогову.

  • Олексій Резніков заявив, що українська делегація в ТКГ більше не поїде до Мінська для переговорів і зустрічей після скасування карантину.

  • Пізніше Кравчук зазначив, що після завершення карантину через пандемію переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.

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