У Кремлі виступили проти США у 'нормандському форматі'

У Кремлі вважають, що обрана США політика щодо України унеможливлює участь цієї країни в переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його слова цитує російське видання "РБК".

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", – висловився він.

Нагадаємо: раніше в МЗС України сказали, що США можуть взяти участь у "нормандському форматі" в разі досягнення консенсусу між його сьогоднішніми учасниками.

А віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков допустив, що до переговорів можуть долучити також Польщу.

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