"Початок бойових дій на Донбасі з боку Києва стане початком кінця України. Росія буде змушена встати на захист своїх громадян на Донбасі в залежності від масштабу конфлікту", - сказав путінський фашист Козак, граючи жовнами. Спочатку вони приганяють бойових бурятських шахтарів, потім роздають паспорти, як колись в Абхазії і Південній Осетії, а в результаті – починають нестямно захищати "своїх громадян". Сезон міротварій починається.

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Любое телодвижение со стороны Украины имперский монстр воспринимает как "игру со спичками". Ему нужен малейший повод, чтобы начать, переложив ответственность за последствия на Зеленского, Яроша – да на кого угодно, лишь бы не на себя. При этом накачка войной по "ящику" такая, будто Вермахт разворачивает войска у границ и вот-вот двинется на Москву. На самом деле все происходит с точностью до наоборот.

Представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга констатировала: "США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года". Вот уже целый месяц жители южных регионов России массово публикуют в соцсетях видео с передвижениями военной техники. Танки, БТРы, системы залпового огня и другая техника перемещались к украинской границе со стороны Воронежа, Ростова и Волгограда, не считая колонн, двигавшихся на Крымском мосту. В ответ на вопросы "чем это вы там занимаетесь", Песков по-пацански сплевывает сквозь зубы "наша территория – имеем право", а Шойгу объявляет "проверку боеготовности", после чего рубль срывается в пике. Не жили богато – нет смысла и начинать: для одичалых куда понятнее идеи мародерства. Напади на соседа, убей его жену и детей, ограбь дом и сожги. А награбленное гордо именуй "трофеями, честно добытыми в бою". На путинском телевидении и каналах Ютуба транслируются видео фашистского пропагандиста Соловьева, призывающего нанести превентивный ядерный удар где-нибудь в пустынных водах мирового океана, но сделать это так, чтобы "американцы заметили и прекратили поддерживать Украину". При этом американская платформа Ютуб делает вид, что все нормально. Это у Сотника экстремизм, это его надо загонять в теневой бан – он же против фашни борется. А канал Соловьева должен быть в трендах, и канал террориста Пушилина тоже должен процветать. За это в Кремле их пока еще терпят, не выгоняют из гостиницы Балчуг, где расквартирован русский офис Гугл. Простая, но такая неудобная для алчного бизнеса истина: "Играешь с говном – готовься к холере".

В сети крупных операторов происходят системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о "суверенном рунете". Замедление Twitter – первая ласточка в череде грядущих событий. А ведь еще несколько месяцев назад умудренные опытом айтишники с пеной у рта доказывали, что "ничего у Путина не получится, потому что это невозможно, и никто ничего подобного еще не делал, все просто поломается и схлопнется. Ведь с Telegram не получилось? – вот и сейчас не получится". И никто из высоколобых не задался вопросом: "А что, если все эти попытки отключения Telegram были большой спецоперацией по формированию рейтинга доверия и мягкому перенаправлению масс пользователей на этот ресурс, который на самом деле уже давно и тайно является ФСБшным?" Если это так, то отключение Рунета от мировой сети и превращение его в суверенный Чебурнет – дело ближайшего времени. Уж если готовиться к войне со всем миром – то досконально. Ведь, в случае столкновения, в информпространстве не должно остаться ни одного неподконтрольного источника. Пропаганда и так уже тотальна, и последний оплот – интернет – должен пасть со дня на день, аккурат к первому залпу по Украине.

Экс-командир батальона террористов "Восток" Ходаковский признается, что единственно приемлемым для сепаратистов вариантом может быть "признание территорий в границах Донецкой области на момент референдума 2014 года с последующим введением российского военного контингента". По его мнению, не важно, как российский контингент будет именоваться — миротворцами, или военными базами, так как "это уже будет почти стопроцентная гарантия безопасности". Но, зная крокодильскую природу Путина, можно предположить, что это – всего лишь предлог для начала полномасштабного вторжения в Украину. Донбасс как таковой Путину не нужен, ему нужны Николаев, Херсон, Одесса, а еще лучше – вся территория непокорной страны.

Госсекретарь США Блинкен в интервью изданию "Вашингтон пост" отметил, что глава Белого Дома видит необходимость "привлекать Россию к ответственности за любые предпринимаемые ей безрассудные или враждебные действия", однако "открыт к сотрудничеству в областях, представляющих обоюдный интерес". Но пацанва в Кремле не оценила двойственную позицию "и нашим, и вашим", и принялась истерически бить копытами в Лавровской конюшне. Миротвари стягивают как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной, говорится в отчете агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных в оборонном секторе. В передислокации участвуют войска Центрального военного округа. К границе движутся танки, БМП, а также системы залпового огня "Ураган". При этом в Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыло несколько "Искандеров", которые, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде из Свердловской области.

Фашня не может без войны – и это еще одна прописная истина. Разумеется, открытое вторжение в Украину спровоцирует тяжелейший кризис, поставив Европу и весь мир на грань большой войны. И если НАТО сдаст Украину, как её уже фактически сдали Меркель с Макроном; если США проглотят фашистскую пилюлю Путина – грош цена такой цивилизации. Её участь – умирать всякий раз, когда очередная взбесившаяся миротварь поднимает ядерный тост "за мир и справедливость".