Як відомо, МОК позбавив Росію виступати на Олімпіаді із державними символами з огляду на системне зловживання допінгом. Нині Росія домовляється з МОК про використання музики Петра Чайковського замість Гімну Росії під час церемонії вручення медалей російським спортсменам. Йдеться про фрагмент із Першої симфонії написаної в 1866 році.

Все тут ніби й нічого, якби не істерична й потужна пропагандистська кампанія щодо необхідності зміни Конституції Росії, яку ініціював Путін. Під час неї фактично ніхто не згадував зміни щодо можливості нинішнім Президентом обіймати посаду до 2036 року, а головними пропагандистськими тезами була боротьба з головними загрозами Росії - НАТО і сексуальними меншинами ЄС. Саме тому, до Конституції внесли зміни щодо узаконення виключно "традиційного сімейного укладу життя росіян".

І воно ніби й нічого, хоча сам Путін досі якось нетрадиційно розлучений, а тут ще й символом Олімпійської Росії стане Чайковський - представник нетрадиційної орієнтації!

Нагадаю, що нетрадиційний Чайковський вже посварив творців фільму "Чайковський" і Мінкульт Росії, який виступив категорично проти згадок про сексуальну орієнтацію визначного композитора. Міністр культури Володимир Мединський тоді сказав, що держава профінансує правильний фільм про Чайковського, бо "немає ніяких доказів, що Чайковський був гомосексуалом".

Але це таке.

Я ж завжди пропагую твори Петра Ілліча Чайковського, який походить із козацького роду Чайок, що були у родинних зв‘язках з Гребінками і Гоголями. Недаремно майже 28 років життя видатного композитора пов‘язані із Кам‘янкою, що на Черкащині. Серед найбільш знаних, написаних у Кам‘янці - Друга симфонія, яка згодом називалася "Українська", а фінал цієї симфонії побудований на базі української пісні "Журавель". А ще музика до віршів Шевченка і творів, де використано мотив багатьох українських народних пісень.

В свою чергу й тодішня музична Україна шанувала талант Чайковського. В останній рік життя композитор диригував своїми симфоніями в Києві, Одесі та Харкові. Ба більше - в часи русифікації він домагався постановки "Тараса Бульби" Миколою Лисенком українською мовою!

Тож, конституційно узаконена "патріархальна Росія" нехай сама розбирається із своїм ставленням до нетрадиційного Чайковського;

Ми ж шануємо творчість цього геніального композитора і підтримуємо музеї присвячені його життю та діяльності в Україні!