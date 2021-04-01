Орлуша в новому вірші висміяв Познера за "вигнання" з Грузії і реакцію пропагандистів

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) висміяв журналіста Володимира Познера, який оскандалився приїздом до Грузії для святкування свого дня народження в карантин.

Орлуша також з іронією висловився про реакцію пропагандистів на події в Тбілісі, оскільки ЗМІ й навіть представники російської влади почали роздувати "русофобську" істерику. Новий вірш поет оприлюднив на своїй сторінці в Facebook 1 квітня.

Орлуша описав події в Грузії, а також пофантазував на тему зборів журналіста і його компанії на святкування до столиці країни.

Він висміяв той факт, що Познер, як "приклад громадянина світу", перетнув кордон за американським паспортом (далі цитуємо мовою оригіналу).

Вот пограничник Грузинский стоит, Он со словами "Ваш паспорт, плиз" Листает странички Заморских виз. Познер к такому Всегда готов, И выложил стопочку Паспортов: Сначала достал Краснокожий русский, Поверх него Положил французский, А сверху с улыбочкой Хулиганской Кладет, понятно, Американский. Вот – гражданина мира Пример! Ответ пограничника: – Велкам, сэр! При этом они Улыбаются оба, А Познер в ответ Говорит: – Мадлоба!

Поет також вказав на те, що росіяни влаштували масовий захід, тоді як вони заборонені в Грузії у зв'язку з карантином.

У вірші росіянин пожартував, що "популярність часом – тупа" і Познера погубило те, що він засвітився на публіці.

Що стосується протестів у Грузії та акції, на якій готель, де зупинився журналіст, закидали яйцями, Орлуша написав:

Это, конечно же, Ужас и жесть, Но объясню Для приличия, Яйца у Грузии Все-таки есть! Часто – от русских В отличие.

Обуреним росіянам, які маніпулювали на темі протестів у Тбілісі, поет порадив "не смішити свої Іскандери".

Він підсумував словами про те, що не всі громадяни РФ – окупанти.

Мы, между прочим, Не все – оккупанты, Здесь не любой Перед властью дрожит, Здесь не у всех На плечах аксельбанты, Многие с Грузией Будут дружить. Многие жаждут Грузинских объятий В ходе немассовых Мероприятий.

Повний текст Орлуші про інцидент у Грузії:

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Як писав OBOZREVATEL: