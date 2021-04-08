Полозов висловився про помсту Путіна і "максимальні муки" для Навального

Тетяна Гайжевська Новини Росії 11:00, 8.04.2021 Оновлено: 11:06, 8.04.2021

У колонії російському опозиціонеру Олексію Навальному, який оголосив голодування, не дадуть померти, але така його форма протесту навряд чи вплине на владу.

Засудження Навального і важкі умови, які були створені для нього у в'язниці, могли бути особистою помстою президента РФ Володимира Путіна з метою заподіяти опозиціонеру "максимальні муки". Таку думку в ефірі телеканалу OBOZREVATEL висловив російський правозахисник Микола Полозов.

"Я думаю, що в цьому випадку має місце щось особисте. Можливо, це помста за те, що Навальний опублікував відомості про своїх убивць, доволі переконливо зв'язав Путіна зі своїм отруєнням. Я не виключаю, що стоїть завдання завдати йому максимальні муки в тому стані, в тому місці, в якому він перебуває", – припустив правозахисник.

"Я не думаю, що стоїть завдання вбити Навального, тому що практикуються здебільшого таємні вбивства. А явні – це тільки тортури і нелюдське поводження. Але ми знаємо, що бувають ексцеси. Український політв'язень радянського часу – Стус – загинув унаслідок такого ексцесу", – нагадав він.

Говорячи про ефективність такого заходу протесту, як голодування, правозахисник констатував, що за останні роки Кремль надбав певний "імунітет до зовнішнього впливу". "Ті інструменти, які могли спрацювати ще 4-5 років тому, зараз не працюють. Звернення західних лідерів – Меркель, Макрона – стосовно Навального до Путіна ніякого ефекту не мають взагалі", – зауважив він.

Полозов додав, що "не відчуває серйозний протестний потенціал" у Росії, пов'язаний із засудженням Навального. "Більшість росіян, навіть ті, хто незадоволені таким станом речей у країні, не готові виходити, не готові протестувати", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Навальний, який відбуває покарання у виправній колонії №2 в Покрові Володимирської області (Росія), оголосив голодування. Як пояснив політик, у нього погіршився стан здоров'я, але ані лікаря, ані ліків йому не було надано.

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