"-Но это еще не все.

-Не все?

-Нет. Не все"

Из х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"

Два раза мы подробно описывали два отдельных доклада американских спецслужб, которые сделали то, что при Трампе уже отвыкли делать совсем, а именно – собрали всю информацию о вредоносной деятельности РФ, направленной на противопоставление разных частей американского общества, с целью создания хаоса и манипуляциях выборным процесса в пользу Трампа. Как мы помним, Трамп уже давно запретил подавать ему сводку по РФ или Путину, если там содержатся негативные сведения.

Но никаких других сведений, кроме негативных, в этом направлении не было. Трамп сначала распорядился, чтобы ему не читали этих данных, а потом – чтобы не подавали их в письменном виде. Но разведчики все равно готовили эти сводки, но Трамп к ним просто не притрагивался и они об этом знали, поэтому к выборам перестали подавать даже это.

В связи с этим Джо Байден, пока был в статусе вновь избранного президента, получал копии разведывательных сводок, идущих на стол Трампа в Овальном кабинете, где не было данных по российскому направлению. Но как только власть сменилась, на Байдена хлынул поток данных по РФ, которые Трамп отказывался смотреть даже мельком. В общем, почитав описание той дичи, которую допустил его предшественник, Байден позвонил Путину и предупредил его о том, что если подтвердится все то, что ему доложили, конкретно указав, что именно, то у самого Путина и у РФ будут проблемы.

Как всегда, после этого разговора Песков продемонстрировал выпученные глаза и торчащие усы, а прессе дали команду рассказать о том, что Путину президент США позвонил, а многим – нет. Но понятно, что никто не знал о том, что Байден растопырил пальцы примерно так, как это случилось в первом туре теледебатов с Трампом, когда Донни сделалось плохо и он серьезно пожалел о том, что не поддел памперсы. На всякий случай. С Путиным был разговор еще жестче и ему этот предмет гигиены нужен был больше, чем другу Дональду.

Тем не менее, все это всплыло только недавно, на интервью Байдена телеканалу АВС. Большая часть внимания публики ушла на то, что он подтвердил вопрос ведущего о том, что Путин – убийца, но это и так всем известно. А куда более важным и интересным было то, что Байден рассказал о сути его первого телефонного разговора с Путиным, после вступления в должность. Именно там Байден сказал том, что предупредил визави о том, что грядут большие перемены в отношениях США и РФ.

Это был сильный ход, почти никем не оцененный. По сути, Байден как консервным ножом вскрыл ту чушь, которую в РФ несут всегда, когда дело касается Путина. А тут оказалось, что никакой Путин не мачо, поскольку будь он таким, то ответил бы на наезд Байдена и это ушло бы в прессу сразу после разговора. Ну Путин прикинулся веточкой или листиком, а пресса намела свою обычную пургу в том стиле, что Путин – великая фигура, если сам Байден ему звонит. И вот Байден пояснил, зачем он звонил, чтобы предупредить Путина и дать ему время стать на колени и попросить прощения. Ну а нет, так – нет.

Тут важно учитывать нюансы дипломатического этикета. Одностороннее раскрытие сути таких переговоров, будь то телефонных, либо личных, указывает на неуважение или даже презрение к своем визави. Собственно говоря, уже одно только это является мощным сигналом, и Путин это прекрасно знает, поскольку сам жонглировал этой темой.

Во время расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером, в рамках первого импичмента Трампу вменялись тайные связи непонятного характера с Москвой и лично Путиным. В частности, тогда встал вопрос о странном поведении Трампа, который не отчитался о встрече тет-а-тет с Путиным в Хельсинки, где имел с ним очень продолжительную беседу. И по принятым традициям, суть этих переговоров президент обязан сообщить как минимум, госсекретарю и советнику по национальной безопасности, а если речь касалась военных вопросов, то и министру обороны. Причем, он должен был это сделать сразу по прибытии в Вашингтон, в ходе закрытого совещания. А переводчик, присутствовавший при переговорах должен был сдать в закрытый архив записи, которые он делал на том мероприятии.

Но Трамп сделал невиданное, он ничего не сообщил о предмете переговоров указанным лицам, а записи переводчика были уничтожены. И вот когда дело дошло до этого момента, Путин дал интервью, в котором предложил предоставить Мюллеру все записи этих переговоров. Понятно, что Путин – не тот источник, откуда можно черпать хоть какую-то информацию и сам Путин знал, что до этого дело не дойдет, но вот этим маневром он показал Трампу, что считает его тряпкой, которая не стоит ни дипломатического этикета, ни церемоний.

Проще говоря он показал, что готов сдать Трампа с потрохами в любой момент. Только одного этого финта достаточно было для того, чтобы зачислить Путина в разряд личных врагов, как Трамп это сделал с Меркель. Но ничего этого не произошло и Трамп не воспринял это как личное оскорбление, хотя это было именно оно. Такое может быть исключительно в том случае, когда у Путина действительно есть то, что может убить Трампа наповал. Причем, симметрично Трамп не мог ничего противопоставить, даже если у него есть видео с Путиным, где он тренирует гимнастку Кабаеву или даже занимается кинологией с его собакой Конни. У Путина – рабское население и ему достаточно сказать, что видео "зафотошопили" и на том все умрет, а вот клубника с Трампом могла отправить дело Клинтон-Левински в глубокий нокаут.

И вот Байден выдал Путину, что называется "черную метку под ватерлинию", а буквально в конце недели, был опубликован еще один доклад, уже другой спецслужбы, но все с той же информацией о злонамеренных действиях РФ, которыми руководил лично Путин. И как оказалось, это было не все. Вот что на выходных писала российская пресса, освещая развитие этого сюжета:

"Власти Соединенных Штатов близки к завершению проводимого американскими спецслужбами обзора приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, в связи с чем намерены принять серьезные меры".

Из этого следует, что те два обширных отчета были только частью более широкой картины, которая только подходит к своему завершению и видимо, должен отчитаться еще кто-то, наподобие АНБ. По крайней мере, есть еще что-то, что не дало возможность подвести под этим общую черту. В связи с этим, российские СМИ цитируют госсекретаря Энтони Блинкена, который в интервью CNN сказал следующее:

"Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <…> И президент [США Джо Байден] четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds (“Соларуиндз”), вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального – мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждениями за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена".

В общем, как говорил незабвенный барон: "Это еще не все!"

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