З'явилися деталі про іспит з української мови для держслужбовців

В Україні іспит на знання державної мови, який законом зобов’язали проходити держслужбовців, буде складатися з усної і письмової частин, а також матиме відповідні рівні складності.

Зокрема, чим вища посада у людини, тим складнішими будуть запитання. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"На 30-му році незалежності в Україні все ще сперечаються: потрібно захищати державну мову чи ні. Я скажу так. Не тільки новаціями, іспитами, а й узагалі ефективною державною мовною політикою має сьогодні займатися як Верховна Рада і Кабмін, так і кожен громадянин України – захищаючи та обстоюючи свої права на отримання інформації та послуг державною мовою", – підкреслив він.

За його словами, подібного рівня іспитів в Україні ніколи не було. За їхню організацію і проведення відповідатиме Національна комісія стандартів державної мови.

"У нас діти складають Зовнішнє незалежне оцінювання, аналогічні іспити тривалий час проводилися у вищих навчальних закладах. Тож те, що в нас з’являться єдині, уніфіковані для всіх громадян іспити, це абсолютно нормально", – додав Кремінь.

Нагадаємо, про це йдеться у 30-й статті Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набуває чинності вже з 16 січня цього року.

Він зобов’язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів суто державною мовою. Іншою можна буде спілкуватися лише на прохання клієнта.

Також новий закон зобов’язує підтверджувати своє знання української, такі іспити складатимуть претенденти на державну службу: мери, міністри, чиновники, голови адміністрацій, працівники держпідприємств, співробітники прокуратури, а також іноземці, котрі планують отримати громадянство України. Водночас звільнять від складання такого іспиту, принаймні у 2021 році, депутатів і правоохоронців.

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