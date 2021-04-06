"Зрада і перемога" Зеленського і Порошенка в Катарі
Вчора цілий день знані фанати Порошенка, особливо із числа колишніх міністрів та депутатів часів Порошенка-Гройсмана-Яценюка, знущалися із візиту Зеленського до Катару.
Серед "найдебільніших" пропозицій української влади очільникам Катару були названі:
- допомога України у проведенні чемпіонату світу з футболу;
- вагома роль нашої держави у продовольчій безпеці Катару та світу;
- проекти енергонезалежності України й зокрема отримання природного скріпленого газу…
Вирішив нагадати про візит Президента Порошенка до Катару в березні 2018 року, тобто 3 роки тому.
Серед планів та обіцянок тодішнього Президента:
- допомога Катару у проведенні чемпіонату світу з футболу не лише з питань безпеки, як заявлено нині, а й активною участю українських компаній у тендерах на будівництво готелів, стадіонів, транспортних розв’язок братнього Катару;
- визначення ключової ролі арабського світу у торгових відносинах з Україною та прагнення нашої Держави набути статус спостерігача в Організації Ісламського співробітництва;
- експорт Катару до України через термінал у Польщі природного скрапленого газу.
Як бачимо, суттєвої різниці, окрім більшого пафосу обіцянок у колишнього Президента з нинішнім не має! Та й з виконанням цих обіцянок за останні 3 роки теж біда бідою
І тут у мене запитання до знаних катарознавців:
що трапилося з Вами за 3 роки, коли тодішній візит Президента ви назвали перемогою і проривом у відносинах Україна-Катар, а нинішній - зрадою і ганьбою?!
Тож маємо трагічну ситуацію в нинішньому політикумі, коли і влада й опозиція та їх непримиренні фанати люблять і ненавидять один одного за визначенням!
Натомість, зміст державної політики чи відповідних рішень їх мало цікавить. І це реально трагедія, коли політики готові на все, щоб знищити один одного з метою повернення або збереження при владі.
Нам би державних діячів, а не політиків, які готові на все, щоб захистити національні інтереси держави й
права та свободи кожного громадянина.
П.С. Між іншим, депутати вчора які істерили, що у понеділок треба було працювати виключно в Україні й для народу, забули, що у них був теж робочий день: на сайті ВР жодної згадки про жодне засідання жодного комітету. А про свою зарплатню і депутатські не забувають навіть у локдаун!
П.С. П.С. І про те, коли краще планувати візити за кордон.
З Путіним по сусідству - завжди небезпечно і невчасно.
Для прикладу, у березні 2018 року, коли Порошенко їздив у Катар, за місяць загинуло в українсько-російській війні 10 наших військових…
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