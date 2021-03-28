Крайнім часом Зеленський робить багато кроків по захисту нашої державності. Це доконаний факт.

Знаю, що у владній команді та серед "силовиків" є конкретні люди, які займають державницьку позицію, ініциюють націо-захисні заходи та досягають результатів щодо протидії російський агресіі. Ці люди усвідомлюють, що Росія - віковічний ворог України і вона має бути знищена як сатанинська імперія... Це наші хлопці!

Але, в команді Зеленського є й інші люди (бо, під час виборів, поспіхом, збирали різнокольорову безідейну збираницю). Ці - роблять все можливе, щоб захист України "провисав", щоб Президент держави і Верховний Головнокомандувач і далі виглядав паяцом; щоб патріотична, активна частина українського суспільства не стала основою державотворення; щоб манкурти та нувориші, без роду і племені, далі деребанили власність українського народу тощо.

Прикладами їх антидержавної діяльності є відвертий саботаж швидкого, реального та ефективного реформування сектору національної безпеки та оборони; всілякі так звані "вагнергейти"; толерація антиукраїнських елементів у владі і близько до неї тощо...

Також, не йде на користь Державі неадекватна реакція частини "монобільшості" на події під Офісом Президента...

Гіпертрафований страх владоможців, і боязнь "вулиці" - це дуже погано!

Ви б, народні депутати, краще б проводили свої позачергові засідання для вирішення стратегічно-важливих питань для держави, а не рефлексували на штучні подразники... Бо, так ви скоро, будете збиратися із-за п’яних бійок у ресторанах...

Повірте, "слуги народу", якби патріоти України хотіли б вас винести з кабінетів і зручних крісел, цей процес був би швидкий і безболісний для Держави...

Але, врешті, я про інше...

Все, що робить Зеленський для захисту нашої Держави - є добром. І я це підтримую та закликаю всіх патріотів бути по державницький бік барикад.

Будь-які дії Зеленського, або його команди, що шкодять Державі мають мати негайну адекватну реакцію українських патріотів.

Зрада ж Держави, має каратися народним імпічментом.

Слава Україні!