Железняк про закон щодо БЕБ: "Голос" виконав обіцянку позбавити СБУ впливу на бізнес

Гліб Іванов Політика 17:05, 22.03.2021 Оновлено: 18:31, 22.03.2021

Закон, який 22 березня підписав президент Володимир Зеленський, щодо створення Бюро економічної безпеки, містить поправку партії "Голос", яка передбачає, що економічні злочини розслідуватиме виключно БЕБ, а "економічні" департаменти СБУ та департамент "К" будуть ліквідовані.

Поправка була внесена народним депутатом, головою фракції "Голос" у Верховній Раді Ярославом Железняком, передає пресслужба партії. Як наголосив нардеп, забрати в силовиків нехарактерні для них повноваження, звільнити бізнес від їхнього тиску та забезпечити розслідування економічних злочин мовою цифр, а не кувалд – одна з головних передвиборчих обіцянок "Голосу" та один з пунктів Національного плану партії.

"Підписання закону та запуск процесу створення Бюро економічної безпеки – це те, чого вимагав "Голос", і це те, що потрібно для економічного успіху країни. "Голос" виконав обіцянку: моя поправка в законі нарешті припинить візити з кувалдами до бізнесу і від департаменту контррозвідувального захисту економіки, і від славнозвісного департаменту "К" СБУ", – зазначив Железняк.

Він наголосив, що закон так само припинить повноваження податкової міліції.

"Сподіваюся, це останній рік, коли з усіх справ, ініційованих цими органами, мінімальна кількість доходить до суду, а вирок у суді отримує в кращому разі половина з них. Тепер ми будемо слідкувати за створенням ефективної інституції. Наступний важливий крок – судова реформа, аби суди захищали, а не лякали підприємців", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • законопроєкт №3087-д про створення Бюро економічної безпеки України було ухвалено у першому читанні у вересні 2020 року.

  • 28 січня 2021 року парламентарі у Верховній Раді ухвалили в цілому проєкт закону про створення БЕБ. За нього проголосували 242 нардепи.

  • Президент Володимир Зеленський 22 березня підписав закон №1150-ІХ "Про Бюро економічної безпеки України".

Коментувати
Політика

Дивіться також

Берінчика на бій вивезли на каталці в гіпсі. Відео

Організатор протесту під Офісом президента: бити скло не планували

Українці повинні заплатити податки за свої квартири, машини і доходи: скільки і коли

На Черкащині знайшли тіло десантника-ветерана АТО, який зник у грудні

За 7 років війни пора вивчити: на нас напала РФ, нас вбиває РФ, нас окупувала РФ