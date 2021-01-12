Кулеба: президента України нічого повчати, тим більше Лукашенку

"Менторські нотки" та повчання незаконним главою Білорусі Олександром Лукашенком президента України Володимира Зеленського абсолютно недоречні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Запис розмови з главою українського МЗС було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба Скриншот відео 1+1

Журналісти попросили Кулебу прокоментувати висловлювання білоруського політика про те, що Зеленський "молодий президент" і його ще "можна навчити".

Скриншот відео "1+1"

"Президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку", – відповів на це дипломат.

"Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і всі ці менторські нотки "старших товаришів" – вони абсолютно недоречні", – додав міністр.

Він назвав Лукашенка "відомим персонажем", який завжди славився подібними "харизматичними висловлюваннями". Однак, за словами Кулеби, "чим далі, чим більше вони відірвані від реальності".

Глава МЗС сказав, що "це можна вважати офіційною реакцією" на заяви білоруського політика.

Кулеба додав, що позиція України незмінна – вона завжди буде з білоруським народом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, самопроголошений президент Білорусі назвав своїм другом главу Росії Володимира Путіна та заявив, що не відчуває такого до Зеленського.

Також Лукашенко сказав, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що наша держава не визнала результатів білоруських президентських виборів.