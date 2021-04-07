Зеленський звільнив кількох послів і главу представництва при ЄС

Президент України Володимир Зеленський звільнив кількох послів, в тому числі главу представництва України в Європейському Союзі.

Відповідні укази глави держави були оприлюднені на сайті Офісу президента 6 квітня. Водночас він замінив постійного представника при ООН та інших міжнародних організаціях.

Повний список тих, кого звільнив Зеленський:

посла в Бельгії і главу представництва України при ЄС Миколи Точицького (указ №143/2021),

Постійного представника України в ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрія Клименка (указ №146/2021),

посла в Саудівської Аравії та Ємені Вадима Вахрушева (указ №147/2021),

посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрія Бешту (указ №145/2021),

посла в Іраку Віктора Недопаса (указ №144/2021),

посла в Нідерландах і Постійного представника при Організації по забороні хімічної зброї Всеволода Ченцова (указ №142/2021),

посла в ОАЕ, Бахрейні та постійного представника при Міжнародному агентстві поновлюваних джерел енергії Юрія Полуреза (указ №141/2021).

Також замість Клименко указом №148/2021 Зеленський призначив Євгенію Філіпенко постійним представником України в ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича щодо призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.