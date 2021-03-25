Зеленський затвердив першу Стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України, яку було ухвалено Радою національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в указі глави держави № 121/2021 від 25 березня. Як наголошується на сайті ОП, такий документ в Україні підготовлено вперше.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України" (додається). Затвердити Стратегію воєнної безпеки України (додається)..." – йдеться в указі, який набуває чинності з дня його опублікування.

Стратегія воєнної безпеки має забезпечити реалізацію державної політики у сфері оборони і визначити шляхи реалізації політики у військовій сфері, а також сферах оборони і військового будівництва.

Зокрема, документ передбачає впровадження комплексного всеохопного підходу до оборони країни в умовах військової загрози, пов'язаної з використанням гібридних методів.

"Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва, спрямовані на захист національних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі та стримування збройної агресії проти України, запобігання або стримування противника від повномасштабного застосування воєнної сили проти України, припинення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, захист суверенітету й територіальної цілісності України насамперед шляхом здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів", – пояснили в Офісі президента.

Також наголошується, що документ сприятиме інтеграції України в НАТО і набуттю членства в Альянсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський затвердив документ "Про Стратегію деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" і ввів його в дію своїм указом.